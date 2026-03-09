F1: FIA confirma que Russell respeitou regulamento na largada do GP da Austrália

O GP da Austrália da Fórmula 1, vencido pelo britânico George Russell, da Mercedes, começou com uma dose de drama e polêmica. Apesar de o carro de Russell ter supostamente apresentado um leve movimento antes de as luzes vermelhas se apagarem, a FIA confirmou que o piloto não cometeu largada antecipada. A vitória foi garantida, e a análise técnica das imagens da câmera onboard (a bordo) desfez as dúvidas que circularam nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Tradução: "George Russell parece ter avançado ligeiramente no início".

O regulamento esportivo de 2026 da F1 é claro: o movimento detectado no Mercedes W17, na pole position em Melbourne, não configura infração. O Artigo B5.11.1 estabelece que os carros devem estar completamente imóveis quando todas as cinco luzes vermelhas se apagam, momento que marca o início oficial da corrida. As imagens confirmaram que o carro de Russell estava estático no instante crítico e que a área de contato dos pneus dianteiros não ultrapassou as linhas demarcatórias.

🤑🏎️ Aposte em seu piloto favorito na F1

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Gestão de energia e largadas lentas: o caos no pelotão

Se a largada de Russell foi legal, o mesmo não se pode dizer da de diversos outros competidores. A abertura da temporada revelou um fator inesperado que agitou o meio do pelotão: a dificuldade de gerenciar a energia elétrica durante a volta de formação. Muitos pilotos chegaram ao grid com a bateria em níveis perigosamente baixos, criando diferenças de velocidade na largada que geraram preocupações de segurança.

Os carros de 2026, com o novo regulamento, impõem limitações ao uso de energia elétrica no grid e até que o monoposto atinja 50 km/h após a largada. Essa restrição penalizou especialmente equipes com turbos maiores, que levam mais tempo para atingir a rotação ideal sem o auxílio do boost elétrico, resultando em acelerações lentas.

continua após a publicidade

O exemplo mais notório foi o do estreante Franco Colapinto, que por pouco não colidiu com Liam Lawson, cujo carro ficou quase parado devido a um problema na unidade de potência. A falta de energia também impediu que pilotos como Kimi Antonelli realizassem o burnout (queimadas) necessário para aquecer os pneus traseiros, causando derrapagens e saídas lentas.

Andrew Shovlin, da Mercedes, admitiu a falha da equipe: "Não fizemos um bom trabalho ao gerenciar a energia limitada na volta de formação e ambos os pilotos acabaram com a bateria baixa". A situação forçou os pilotos a adotarem técnicas de recuperação, como o lift-and-coast (levantar e deslizar), logo na primeira volta, o que causou ainda mais mudanças na ordem da corrida.

➡️ Max Verstappen confirma participação na corrida de 24 horas de Nurburgring; entenda

➡️ Verstappen e Leclerc ironizam carros da F1: 'Parece Mario Kart'

➡️ Piastri se culpa por batida surpreendente no GP da Austrália de F1: 'Desapontado'

Por que a bateria zerou?

Engenheiros apontam que o problema está ligado à forma como os pilotos aquecem pneus e freios na volta de formação. O estilo de pilotagem agressivo, com ciclos constantes de aceleração e frenagem, combinado com a limitação de recarga em circuitos como Melbourne, drena a bateria. Além disso, o balanço de freios é frequentemente deslocado para o eixo dianteiro para gerar temperatura, o que reduz a ação de recuperação de energia pelo MGU-K.

— Com os comportamentos incomuns que os pilotos precisam ter em uma volta de formação, acabamos em um ponto em que não conseguimos mais chegar ao estado de carga certo para o início da corrida — disse o chefe da Red Bull, Laurent Mekies.

Penalidades e desfechos:

Enquanto a largada de Russell foi validada, os comissários agiram em outros casos. Franco Colapinto foi penalizado com um stop-and-go (penalidade de tempo) após um membro de sua equipe tocar o carro depois do sinal de 15 segundos no grid. Já Nico Hulkenberg, da Audi, não participou da largada, pois seu carro foi empurrado para o pit lane, evitando qualquer infração.

Franco Colapinto pilota durante o segundo treino livre do GP da Austrália de Fórmula 1 em Albert Park. (Foto: Paul Crock/AFP)

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial