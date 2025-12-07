Tetracampeã, Rayssa Leal se emociona após título: 'Não preciso provar nada pra ninguém'

Antes de executar a última manobra na final do SLS Super Crown, Rayssa Leal já sabia que era tetracampeã mundial de skate street. Aos 17 anos, foi ovacionada pela torcida e caiu no choro ainda na pista, antes mesmo de voltar ao skate. Ali, um filme passava na cabeça: desde a queda sofrida no primeiro treino até a disputa no Ginásio do Ibirapuera, que confirmou o feito histórico.

Na sexta-feira (5), Rayssa teve o primeiro contato com a pista do Super Crown 2025, mas a primeira experiência não foi como esperado: ela sofreu uma queda e machucou o joelho. Porém, para o público que acompanhou apenas a decisão deste domingo (7), nem parecia que ela tinha enfrentado esse contratempo, porque ela estava bastante solta, interagindo com a torcida. Em alguns momentos, apareceu com uma compressa na região.

Foi a junção de todos esses fatores que levou à explosão de emoções quando, antes de executar a última manobra, foi anunciada como a primeira tetracampeã do SLS Super Crown.

— Hoje em dia não preciso provar nada pra ninguém, eu tenho um time maravilhoso comigo, mas esse campeonato eu queria muito ganhar, eu tava muito focada nisso. No primeiro dia de treino, eu levei uma queda e isso me desestabilizou um pouco, mas depois eu cuidei do meu físico e do meu mental também - explicou.

Totalmente focada no tetra, Rayssa e sua equipe montaram uma estratégia para que ela chegasse o mais inteira possível na disputa do título mundial de skate street. Após ser campeã no STU Pro Tour do Rio de Janeiro, em novembro, abriu mão da disputa da Copa do Mundo da modalidade, no Japão.

— Eu só queria acertar (a última manobra) na verdade, é uma manobra que eu costumo acertar nos campeonatos, mas ali eu já tinha desabado no choro, tava emocionada. Passa muita coisa na cabeça, do início do campeonato até o final, parece que é um filme repetindo. Eu sei o quanto as meninas se esforçaram pra chegar aqui forte e esse final de ano foi bem puxado - avaliou.

Rayssa Leal, com seu quarto troféu do Super Crown (Foto: Pablo Vaz/ SLS)

Rayssa Leal faz história em São Paulo

A primeira coisa que Rayssa perguntou após receber o troféu foi: "que horas são?". Ela queria cumprimentar a torcida da maneira mais correta, com "bom dia" ou "boa tarde", após o intenso apoio ao longo de toda a final. Mais uma vez, no Ginásio do Ibirapuera, ela conquistou o título nos braços do povo, que gritava a cada vez que ela subia no skate.

Aos 17 anos, Rayssa se consolida ainda mais como uma grande referência da modalidade. Com duas medalhas olímpicas no currículo, ela se tornou a primeira mulher na história da SLS a conquistar o tetracampeonato do Super Crown. Agora, prestes a completar a maioridade e com mais tempo para se dedicar exclusivamente ao esporte, o céu é o limite.

