Alexander Zverev volta à quadra nesta sexta-feira (21) para disputar as quartas de final do Rio Open 2025. O alemão enfrentará o argentino Francisco Comesana, que eliminou Nicolás Jarry na última rodada. A partida é a segunda da quadra Guga Kuerten a partir das 17h (Horário de Brasília), no Jockey Club Brasileiro, com transmissão do Sportv 3.

Como foi a última partida de Alexander Zverev?

O duelo entre Alexander Zverev e Shevchenko (103º do ranking da ATP) começou equilibrado, com um primeiro set monótono marcado por erros de saque e devoluções de vantagem, mas logo se transformou em uma batalha intensa, decidida no tie-break com vitória apertada de Zverev por 7/6. No segundo set, o alemão parecia dominar, abrindo 4/1, mas Shevchenko reagiu, empatando em 4/4 e forçando outro empate em 5/5. No tie-break, o cazaque chegou a liderar por 5/2, mas Alexander virou e garantiu a vitória, mostrando resistência e experiência para fechar o confronto.

Alexander Zverev na partida contra Alexander Shevchenko no Rio Open 2025 (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

Terceira vez que Alexander Zverev joga no Brasil

O alemão já competiu no país em três oportunidades, ambas pela Copa Davis. A primeira foi no ano de 2020, em Florianópolis, quando Alexander Zverev derrotou o Brasil e ajudou a Alemanha a garantir a classificação ao vencer suas partidas de simples.

A segunda oportunidade foi no Centro Olímpico de Tênis, no Rio de Janeiro. Na ocasião, Alexander Zverev enfrentou Thiago Monteiro e saiu vitorioso, mesmo sob provocações da torcida brasileira. Apesar das experiências do alemão no Brasil, esta é a primeira vez que o tenista participa de uma edição do Rio Open e a terceira vez que joga no Brasil.

Rio Open 2025

Alexander Zverev x Francisco Comesana

🗓️ Data: 21 de fevereiro de 2025

⏰ Horário: segunda partida da quadra Guga Kuerten, a partir das 17h (Horário de Brasília)

🌎 Local: Jockey Club Brasileiro, Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: Sportv 3.