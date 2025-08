Ex-BBB anuncia luta de boxe com Popó e provoca o lutador: ‘O Brasil vai ver’

O ex-BBB Diego Alemão, que foi campeão da edição de 2007, anunciou que vai lutar contra o Tetracampeão mundial de boxe, Acelino Popó. O lutador tem 48 anos, e Diego Alemão, 44. A notícia da luta já está repercutindo nas redes sociais.

O anúncio foi feito nas redes sociais de Diego Alemão. De acordo com a própria postagem, a luta do ex-BBB contra Popó acontecerá em cerca de 60 dias.

- Nos últimos anos, falaram de mim, me julgaram, me apontaram. Mas ninguém… ninguém viu as batalhas que eu lutei no silêncio, as quedas que ninguém filmou, as dores que ninguém aplaudiu. Agora é diferente. Agora o Brasil inteiro vai ver. Vou enfrentar um tetracampeão mundial. Um monstro do esporte. Um homem que carrega respeito, história, glória. Mas quando o gongo tocar, não seremos lenda e promessa. Seremos dois homens. E ele vai ter que me olhar nos olhos… e me respeitar - publicou Alemão.

Relembre a última luta de boxe de Popó, contra Duda Nagle

Tetracampeão mundial de boxe, Acelino “Popó” Freitas venceu mais um combate no Fight Music Show, mas não com a facilidade esperada pelo público. Na sexta edição do evento, que aconteceu na noite deste sábado (17), em São Paulo, ele venceu Duda Nagle por decisão unânime dos juízes após seis rounds.

Apesar da superioridade e experiência de Popó, Duda Nagle aguentou os golpes e levantou a torcida na Vibra Arena, que reconheceu a persistência do ator.

Nome consagrado do boxe, Popó participou de todas as edições do Fight Music Show desde a sua estreia, em 2022. Aos 49 anos, ele soma triunfos diante de nomes como Pelé Landy, Kleber Bambam e Júnior Dublê.

Já Duda Nagle fez sua estreia no evento em 2025, e é mais conhecido por trabalhos como ator em novelas como "Malhação", "Caminho das Índias", "Salve Jorge", "Reis" e "A Dona do Pedaço", além do relacionamento com a apresentadora Sabrina Sato.