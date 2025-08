LeBron James e Jokic podem mudar o basquete para sempre; entenda

Dois dos maiores nomes da NBA na atualidade, LeBron James e Nikola Jokic estão diretamente ligados às discussões sobre um projeto para a criação de uma liga global de basquete, com potencial para redefinir o calendário e o poder financeiro da modalidade.

LeBron James e Misko Raznatovic reunidos na França (Foto: Reprodução)

A iniciativa, segundo informações do jornal americano Front Office Sports, é liderada por Maverick Carter, agente e sócio de longa data de LeBron James. Por regra, um jogador da NBA não pode ser dono de liga. O plano prevê a criação de um torneio internacional, tanto masculino quanto feminino, com equipes itinerantes que disputariam partidas em até oito grandes cidades ao redor do mundo. A ideia é criar um novo produto de elite, independente das ligas nacionais.

O projeto é monumental não somente na sua estrutura, mas também nos valores envolvidos. A expectativa é levantar cerca de 5 bilhões de dólares em investimentos para tirar a liga do papel. Entre os potenciais investidores estariam o fundo soberano da Arábia Saudita e o governo de Singapura, demonstrando a força financeira por trás do movimento.

A presença de Nikola Jokic nas discussões se dá através de seu influente agente no basquete europeu, Misko Raznatovic, indicando que a proposta busca unir estrelas de diferentes mercados.

A reunião dos dois gigantes da NBA para discutir o projeto serve como um forte sinal de que o cenário do basquete pode passar por uma transformação profunda nos próximos anos. A iniciativa vai ao encontro dos próprios esforços da NBA em expandir sua marca e presença globalmente.

LeBron James segue rotina rígida de treinos na offseason da NBA

LeBron James está começando os treinos às 4 horas da manhã, uma prática que se tornou uma de suas marcas registradas ao longo da carreira. Fontes próximas ao atleta afirmam que a rotina atual é uma das mais intensas de sua carreira, combinando musculação para fortalecimento e prevenção de lesões, treinos de agilidade e explosão, além de longas sessões de arremessos e fundamentos na quadra.

LeBron James, do Lakers, em disputa contra Jonathan Kuminga, do Warriors, pela NBA (Foto: AFP)

Depois do fim do treino, que costuma durar mais de três horas, LeBron faz uma sessão de recuperação. O processo inclui banheiras de gelo, terapia de compressão e sessões de alongamento e mobilidade.

Após a primeira fase de trabalho e recuperação, LeBron James vai jogar golfe. E para garantir que seu corpo se mantenha no auge, após o golfe ele faz mais uma sessão de recuperação.