Rafael Matos e Marcelo Melo seguem na briga pelo título da chave de duplas do Rio Open 2025. Os únicos brasileiros na competição enfrentarão Mariano Navone, da Argentina, e Luciano Darderi, da Itália. A partida será nesta sexta-feira (21), no terceiro jogo da programação, que começa às 17h. O confronto terá transmissão ao vivo pelo Sportv 4.

continua após a publicidade

Rafael Matos é o dono do primeiro e único título do Brasil no maior torneio de tênis da América do Sul. O tenista gaúcho segue com o sonho de conquistar o título da competição pelo segundo ano consecutivo. Em 2024, Rafael foi campeão na chave de duplas ao lado do colombiano Nicolás Barrientos. Agora, com a nova parceria com Marcelo Melo, ele pode fazer história ao formar uma dupla 100% brasileira.

➡️ Rio Open pode ter título ‘100% brasileiro’ pela primeira vez

➡️Sem brasileiros, conheça os destaques desta reta final do Rio Open 2025

Como foi a vitória da dupla Matos/Melo no Rio Open 2025?

Nesta quinta-feira, Rafael Matos e Marcelo Melo começaram de forma titubeante na Quadra 1, com a torcida brasileira, que lotou o espaço, aguardando ansiosamente. Após perderem o primeiro game para o português Francisco Cabral e o holandês Jean-Julien Rojer, a dupla brasileira se soltou no segundo game, conquistando o primeiro set por 6/4. O segundo set começou equilibrado, com os adversários pressionando, mas Matos e Melo se recuperaram, viraram o jogo e, após um empate em 3/3, dominaram a partida com o apoio da torcida, fechando o set em 6/3 e garantindo a vitória.

continua após a publicidade

Rafael Matos e Marcelo Melo no Rio Open (Foto: Fotojump)

Para chegar às semifinais, a dupla Mariano Navone/Luciano Darderi superou os argentinos Francisco Cerúndolo/Tomás Martín Etcheverry e os brasileiros Felipe Meligeni/Orlando Luz.

➡️ Fique por dentro de todas as notícias do esporte em tempo real no Whatsapp! Clique aqui e siga o canal do Lance!

Saiba todos os detalhes sobre o confronto Rafael Matos/Marcelo Melo x Mariano Navone/Luciano Darderi:

Rio Open 2025

Rafael Melo/Marcelo Matos x Mariano Navone/Luciano Darderio

🗓️ Data: 21 de fevereiro de 2025

⏰ Horário: A partir das 17h (Horário de Brasília), terceiro jogo da programação

🌎 Local: Jockey Club Brasileiro, Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: Sportv 4.