Número 2 do mundo e principal nome do Rio Open, o alemão Alexander Zverev teve dificuldade, mas confirmou o favoritismo e venceu mais uma na noite desta quarta-feira (19). Em jogo que durou 2h28min45, e que abriu a rodada na Quadra Central Guga Kuerten, no Jockey Club Brasileiro, Zverev bateu o cazaque Alexander Shevchenko por 2 sets a 0, com duplo 7/6, e avançou às quartas de final.

Nesta quinta-feira, Zverev ganha um dia de folga, já que a programação prevê a sequência das oitavas de final no Rio Open. O tenista alemão volta à quadra apenas na sexta-feira para disputar uma vaga na semifinal diante do argentino Francisco Comesana, que nessa quarta superou o chileno Nicolas Jerry por 2 sets a 1.

Como foi a vitória de Zverev sobre Shevchenko no Rio Open

O duelo entre Zverev e Shevchenko (103º no ranking da ATP) foi marcado por muito equilíbrio, sobretudo no primeiro set. O começo foi monótono, com uma grande quantidade de erros de saque e devoluções de vantagem. Mas não tardou para a monotonia dar lugar a um duelo que se mostraria parelho até o fim do set, e que terminou com vitória apertada de Alexander Zverev por 7/6.

No segundo set, o alemão conseguiu encaixar seu jogo e deu a entender que daria poucas chances ao adversário. Visivelmente mais cansado, Schevchenko teve um começo ruim e chegou a ver o tenista número 2 do mundo abrir 4 a 1.

Mas, quando tudo parecia se encaminhar para uma vitória mais tranquila do alemão, o tenista cazaque confirmou seu serviço duas vezes, quebrou o de Zverev e empatou: 4 a 4. Na sequência, um game para cada lado e novo empate. No desempate, Schevchenko chegou a abrir 5 a 2, mas cedeu a virada.

