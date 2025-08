O ex-jogador da NBA Gilbert Arenas, de 43 anos, foi detido por autoridades policiais em Los Angeles, Califórnia, na última quarta-feira (30). A acusação que pesa sobre o antigo astro do basquete é a de operar jogos de pôquer de maneira ilegal.

Gilbert Arenas pelo Washington Wizards (Foto: Reprodução)

Segundo o relatório, a investigação aponta que Arenas, apelidado de "Agente Zero" durante sua carreira, organizava partidas com apostas de valores elevados em sua própria casa. A prática constitui uma violação das leis de jogos de azar vigentes no estado da Califórnia.

Arenas foi uma das figuras mais proeminentes da NBA na década de 2000. Atuando pelo Washington Wizards, ele viveu o auge de sua carreira, sendo selecionado para o All-Star Game em três temporadas consecutivas e se firmando como um dos principais pontuadores da liga.

O histórico do ex-atleta, no entanto, é marcado por controvérsias. O episódio de maior repercussão ocorreu no fim de 2009, quando Arenas foi suspenso da NBA por porte ilegal de armas de fogo no vestiário do Wizards, resultado de uma disputa por dívidas de jogo com um colega de equipe.

NBA anuncia 6 jogos fora dos Estados Unidos nos próximos anos

A NBA anunciou que irá realizar, nos próximos 3 anos, seis jogos da temporada regular na Europa. Os países-sede serão: Alemanha, Inglaterra e França.

A novidade já vai ter início na temporada 25/26, com 2 jogos. Berlim vai sediar a primeira partida. A capital da Alemanha vai receber o jogo entre Orlando Magic e Memphis Grizzlies no dia 15 de janeiro de 2026, na Uber Arena. A outra partida será realizada em Londres, no dia 18 de janeiro, entre Memphis Grizzlies e Orlando Magic, na O2 Arena.

Em 2027, ainda sem jogo definido, a cidade de Manchester, na Inglaterra, vai receber pela primeira vez um jogo da temporada regular da NBA.

Após receber os jogos entre San Antonio Spurs e Indiana Pacers em 2025, a NBA vai retornar a Paris para jogos da temporada regular em 2027 e 2028.