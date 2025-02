A temporada de 2025 não começou tão bem para Novak Djokovic. Após uma desistência, durante o Australian Open, e uma eliminação precoce no ATP 500 de Doha, o tenista sérvio apareceu em uma filmagem marcando na entrada do aeroporto na capital do Catar nesta sexta-feira (21). O registro foi divulgado primeiro pelo jornal espanhol "As".

Veja o vídeo de Djokovic em aeroporto de Doha

Djokovic perdeu na primeira rodada no ATP 500 local, na última terça-feira (18), diante de Matteo Berrettini. O jogo foi dominado pelo italiano, que varreu o atual sétimo do mundo por 2 sets a 0. Vale lembrar também que o sérvio havia machucado a coxa no Australian Open e, após cerca de uma semana, voltou aos treinos. No entanto, o tenista afirmou estar recuperado para os duelos no torneio no Qatar.

O sérvio disse que não jogou com dor na partida de simples contra Matteo Berrettini. Além do confronto no simples, Djokovic não foi visto com nenhum desconforto aparente durante as duas partidas de duplas, que disputou com o espanhol Fernando Verdasco.

Apesar da possível lesão, Djokovic havia garantido em entrevista coletiva que sua intenção para o futuro era competir no Masters 1000 de Indian Wells e Miami, que acontecem nos dias 5 a 16 de março e 19 a 30 de março, respectivamente.

