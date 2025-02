Thiago Monteiro, o único brasileiro no simples do Rio Open 2025, foi eliminado nesta quarta-feira (20) após perder nos detalhes na partida que durou 3h20 contra o chinês Chun Tseng. O cearense era a última esperança do Brasil em vencer o torneio de forma inédita.

Sem os brasileiros em quadra, as atenções se voltam aos tenistas que seguem na disputa do Rio Open. O Lance! reuniu os destaques da 11ª edição do torneio e os tenistas que ainda podem surpreender no maior torneio de tênis da América do Sul.

Destaques do Rio Open 2025

Alexander Zverev - 2º do ranking (ALE)

O número 2 do ranking mundial da ATP é um dos grandes nomes do Rio Open 2025. Muito antes de sua estreia na terça-feira (18), Zverev já era aguardado com grande expectativa pelos fãs de tênis. E o alemão não decepcionou. Ele venceu duas partidas difíceis (contra o chinês Yunchaokete Bu e o cazaque Alexander Shevchenko) e mostrou habilidade para virar em momentos cruciais. Zverev é considerado o favorito ao título deste ano.

Francisco Cerúndolo - 30º do ranking (ARG)

Rival de João Fonseca na final do ATP de Buenos Aires, Francisco começou bem no Rio Open 2025, vencendo Hugo Gaston por 2 sets a 0 (7/6 e 6/0) na estreia. O argentino, que vem de uma final recente, é um dos favoritos ao título, especialmente por sua campanha sólida no torneio da Argentina. Cerúndolo busca chegar a mais uma decisão e, desta vez, levar o troféu para casa.

Sebastián Báez - 31º do ranking (ARG)

Atual campeão do torneio e 31º do ranking mundial, Báez tem a chance de conquistar o bicampeonato no Rio Open 2025. Na estreia, o argentino “atropelou” o compatriota Román Andrés Burruchaga, vencendo por 2 sets a 0 (6/3 e 7/5). Nas oitavas, ele enfrentou Mariano Navone, repetindo a final de 2024, e garantiu a vitória no tie-break.

Tomás Martín Etcheverry - 43º do ranking (ARG)

Eliminado na primeira rodada por João Fonseca em Buenos Aires, Etcheverry é outro destaque do Rio Open 2025. Na estreia, o argentino derrotou o francês Corentin Moutet em uma partida equilibrada, mas mostrou consistência. Ele busca seu primeiro título de ATP na competição.

Nomes para ficar de olho nesta reta final do Rio Open 2025

Alexandre Muller eliminou João Fonseca no Rio Open 2025 (Foto: Rio Open)

Os fãs de tênis devem prestar atenção em três nomes nesta fase decisiva do Rio Open: Alexander Muller (FRA), Camilo Ugo Carabelli (ARG) e Chun Hsin Tseng (TWN).

Alexander Muller , 56º do mundo, eliminou João Fonseca em sua estreia no Rio Open 2025. O francês surpreendeu a todos presentes na Quadra Guga Kuerten e é considerado uma das grandes destaques desta edição.

, 56º do mundo, e é considerado uma das grandes destaques desta edição. Camilo Ugo Carabelli , 87º do mundo, chegou à chave principal do Rio Open através do qualifying. Nas eliminatórias, o argentino venceu o brasileiro Karue Sell e o chileno Marcelo Tomás Barrios Vera. Na primeira rodada, eliminou Pedro Martínez, 37º do ranking.

, 87º do mundo, chegou à chave principal do Rio Open através do qualifying. Nas eliminatórias, o argentino venceu o brasileiro Karue Sell e o chileno Marcelo Tomás Barrios Vera. Na primeira rodada, eliminou Pedro Martínez, 37º do ranking. Chun Hsin Tseng, 125º do mundo, também se classificou pelo qualifying. O taiwanês venceu o brasileiro João Lucas Reis da Silva e o argentino Marco Trungelliti nas eliminatórias. Na chave principal, eliminou Alejandro Tabilo e o brasileiro Thiago Monteiro em uma partida dura, decidida nos detalhes.

A grande final do Rio Open será realizada neste domingo (23), na Quadra Guga Kuerten, no Rio de Janeiro.