João Fonseca: uniformes esgotados, fenômeno das redes e apadrinhado por Federer

João Fonseca, aos 18 anos, já é um dos grandes astros do tênis brasileiro. Mas, na maioria das vezes, por trás de todo grande atleta há uma estrutura sólida de apoio e investimento. E com João não é diferente! O atleta do Rio de Janeiro conta com uma equipe técnica completa, patrocínios significativos e o apoio integral de seus pais, que gerenciam sua carreira profissionalmente. O principal destaque dessa estrutura: ter Roger Federer como investidor.

Apadrinhado por Roger Federer

João Fonseca é patrocinado pela marca de material esportivo ON, da qual Roger Federer é um dos sócios e investidores. Com o sucesso acendente do jogador, suas tradicionais roupas, na maioria das vezes, nas cores rosa e amarelo, já estão se tornando uma febre entre os fãs do esporte. Algumas peças características do jovem já foram inclusive esgotadas!

Ser patrocinado por Federer coloca João em um seleto grupo ao lado de outros grandes nomes do tênis como Iga Swiatek e Ben Shelton, dando a ele não só acesso a equipamentos de alta qualidade, como também eleva sua visibilidade no cenário do tênis internacional, dado o prestígio de Federer na indústria.

Fenômeno nas redes sociais

Antes do início do Australia Open, onde João brilhou e tornou seu nome ainda mais conhecido e amado, o jogador acumulava pouco menos de 300 mil seguidores em seu Instagram. Já em meados de fevereiro, após o título do ATP de Buenos Aires, o atleta já soma mais de 900 mil seguidores e, pode atingir seu primeiro milhão até o fim do Rio Open.

Família gerencia sua carreira

Seus pais, Christiano Fonseca Filho e Roberta Fonseca, têm papel fundamental na gestão de sua carreira, aliando experiência profissional ao suporte familiar. Eles estiveram presentes na vitória do Next Gen, que rendeu ao atleta, cerca de R$ 3,3 milhões. No aspecto comercial, Fonseca atraiu patrocinadores renomados, como a ON, Rolex, JF Living, além do apoio da XP Investimentos e da Yonex Tennis, responsável por seu equipamento esportivo. A gestão dessas parcerias é realizada em conjunto com Gustavo Abreu, facilitando a inserção do atleta em torneios e eventos.