O jornal britânico “The Sun” divulgou novas imagens que mostram o momento em que Emma Raducanu reconhece um stalker na arquibancada durante o WTA de Dubai, na última terça-feira (18). No vídeo, a tenista, 61ª do ranking da WTA, balança a cabeça diversas vezes antes de se dirigir à árbitra e começar a chorar.

Emma Raducanu perdia o jogo por 2 a 0 no primeiro set quando avistou o stalker nas primeiras fileiras da arquibancada. Abalada, a tenista começou a chorar e foi consolada pela adversária, Karolína Muchová.

O vídeo também mostra o homem sendo retirado da arquibancada por um segurança. Após o episódio, o stalker recebeu uma ordem de restrição das autoridades de Dubai e foi banido de futuros torneios organizados pela Associação de Tênis Feminino (WTA).

'Emma Raducanu não conseguia se acalmar', relata torcedor ao 'The Sun'

Torcedores presentes nas arquibancadas relataram ao The Sun que Emma Raducanu avisou à comissão técnica sobre a presença do stalker e não conseguiu se concentrar na partida até que o homem fosse retirado.

— Tudo o que percebemos foi que um homem estava sentado na primeira fila, olhando fixamente para Emma. Ela estava muito perto dele quando sacava daquele lado. Então, ela avisou sua equipe. Até que ele foi retirado, ela não conseguia se acalmar e continuava olhando para trás — relatou o jornal britânico.

Não é a primeira vez

O caso no WTA de Dubai, entretanto, não foi o primeiro na vida da tenista. Entre novembro e dezembro de 2021, ela enfrentou vários episódios de assédio. Um stalker foi até a sua casa, levou um sapato do pai dela como “lembrança” e foi punido com uma ordem de restrição por cinco anos. O criminoso, identificado como Amrit Magar, era ex-motorista de entregas da Amazon.

Além de mexer nas coisas da residência, ele deixou um buquê de rosas na entrada da casa dela com os dizeres: “Não preciso te dizer nada, você merece todo o amor.” Também desenhou um mapa da distância geográfica entre sua casa e a de Emma Raducanu.

Após o episódio, a tenista, que virou uma das estrelas do esporte ao vencer o US Open de 2021 com apenas 18 anos, desabafou.

— Sinto como se minha liberdade tivesse sido roubada, estou constantemente olhando ao meu redor. Não me sinto segura nem em minha própria casa — disse ela.