Rio Open pode ter título ‘100% brasileiro’ pela primeira vez

Ter um brasileiro na galeria de campeões é um desejo antigo dos organizadores do Rio Open. Havia uma indisfarçável perspectiva de que isso poderia finalmente acontecer este ano graças ao fenômeno João Fonseca, mas ela acabou frustrada logo na estreia, com a queda do tenista. Mas, se o troféu de Simples precisará esperar pelo menos mais um ano, o de Duplas segue como possibilidade real — inclusive, com um bicampeão.

Sem representante na Simples desde as oitavas de final, o Brasil se mantém com chance de título nas Duplas com Rafael Matos/Marcelo Melo. Matos busca o segundo título do Rio Open na modalidade, já que ele venceu a competição no ano passado. Na ocasião, contudo, ele formou dupla com o colombiano Nicolás Barrientos.

— Jogar aqui no Brasil é inexplicável. A energia da torcida, a atmosfera do torneio... Agora é buscar esse título 100% brasileiro — disse Rafael Matos nessa quinta-feira (20), momentos após vencer, ao lado de Marcelo Melo, os europeus Francisco Cabral (Portugal) Jean-Julien Rojer (Holanda).

A torcida, claro, abraçou a dupla brasileira. Matos e Melo jogaram até aqui na Quadra 1, menor e sem o charme da Quadra Central Guga Kuerten. Mas, a cada jogo, o torcedor tem comparecido em maior número. Nessa quinta, todos os assentos foram ocupados, e houve quem esperasse do lado de fora até o fim do jogo, na esperança de algum desistente.

Matos/Melo tentam vaga na final do Rio Open nesta sexta

Um dos mais experientes duplistas do Brasil, Marcelo Melo tem experimentado o carinho do torcedor que vai ao Rio Open. Ao final dos treinos, é comum vê-lo sendo chamado para fotos ou autógrafos, sobretudo por crianças. E ele vê a parceria com Rafael Matos no Rio Open melhorando a cada partida.

— Hoje (quinta) a gente fez a receita perfeita do bolo. A cada jogo as coisas vão se encaixando mais. Acho que eu consegui ajudar mais o Rafa hoje, e conseguimos uma vitória bem sólida.

Rafael Matos e Marcelo Melo buscam vaga na final de Duplas do Rio Open no último jogo da Quadra 1 desta sexta-feira. Eles terão pela frente o italiano Luciano Darderi e o argentino Mariano Navone.