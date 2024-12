Retrospectiva 2024: Rayssa Leal supera expectativas com temporada gigante

Gigante. A fadinha que surgiu em um vídeo que ficou conhecido durante os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 cresceu. O ano de 2024 para Rayssa Leal foi ainda mais especial. A brasileira mostrou que consegue ir ainda mais longe, conquistando títulos nos campeonatos.

continua após a publicidade

Neste ano, a skatista conquistou o terceiro lugar em Paris, o segundo ouro na categoria street no X Games, o Campeonato Mundial de Skate e, para fechar, o Super Crown.

➡️ Com o título do Super Crown, veja números de Rayssa Leal na carreira

Jogos Olímpicos de Paris 2024

Rayssa Leal conquistou a medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris n (Foto: Odd Andersen / AFP)

Rayssa, que já tinha participado das Olimpíadas de Tóquio, retornou às disputas em Paris. No entanto, dessa vez a competição foi mais acirrada. As atletas japonesas estavam se destacando bastante ao longo da prova. No entanto, a brasileira mostrou o seu talento e garantiu bons resultados.

continua após a publicidade

Como consequência, a maranhense conquistou o terceiro lugar (medalha de bronze). Com este feito, Rayssa se consagrou como a medalhista mais jovem do Brasil a conseguir chegar ao pódio em diferentes olimpíadas. A skatista ainda ressaltou aos brasileiros para que não ficassem tristes com a medalha.

— Deu certo, porque deu bronze — afirmou Rayssa.

➡️ Rayssa Leal lucrará em premiação recorde com premiação do Super Crown; saiba quanto

Campeonato Mundial de Skate

Quem achou que a fadinha ficaria fora desse, pensou errado. Rayssa Leal deixou a sua marca em um dos campeonatos mais importantes para os skatistas de todo o mundo. Nele é que os atletas passam a ser considerados os melhores de cada ano. Em 2024, ele foi disputado em Roma.

continua após a publicidade

Após a conquista do bronze, Rayssa se tornou campeã mundial. Essa foi a segunda vitória no Campeonato Mundial de skate, já que em 2022 ela havia obtido a sua primeira conquista.

No entanto, o título não foi conquistado de forma fácil. Rayssa entrou na competição precisando de uma nota alta para ultrapassar Liz Akama. A disputa foi bem intensa, mas, no final, deu tudo certo para a brasileira.

X Games

A maranhense ainda conquistou o seu segundo ouro na categoria street no X Games. O campeonato, que possui 25 anos, cada ano organiza uma competição com personalidades importantes dos maiores esportes radicais, de moto até o skate.

A última conquista de Rayssa foi em 2022, dois anos depois de ter estreado nos Jogos Olímpicos de 2020.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Liga Mundial de Skate (SLS)

Rayssa Leal não decepcionou na Liga Mundial de Skate. Pela terceira vez em sua carreira, ela conquistou mais uma vez este título, tornando-se a primeira tricampeã do torneio. Mas, como nas duas últimas finais, não foi fácil. Em 45 segundos, ela conseguiu encantar tanto a plateia quanto os jurados com sua apresentação. E, claro, levou mais um título para casa.

O ano de 2024 de Rayssa Leal veio para mostrar que a pequena fadinha dos vídeos conseguiu se tornar uma gigante. Aos 16 anos, a brasileira acumula três títulos da Liga Mundial de Skate Street (SLS), se tornando a primeira tricampeã da categoria. Além disso, se igualou a Nyjah Huston como únicos a serem tricampeões mundiais consecutivamente na SLS.