Rayssa Leal revela planos após faturar R$ 600 mil no Super Crown

Após conquistar o Super Crown pela terceira vez, Rayssa Leal tem mais um motivo para comemorar. Com a vitória na final da SLS, a skatista faturou um prêmio de US$ 100 mil (aproximadamente R$ 604 mil) para aumentar ainda mais a sua conta bancária. Aproveitando o momento, a maranhense revelou ao “Ge” os planos que fará com este dinheiro.

— Vou deixar na conta, deixar rendendo. Daqui a um aninho vou comprar meu carro, minha casa e uma parte do dinheiro vai para a ONG também. Foi um ano muito de muito aprendizado pessoal. E, profissional, foi incrível. Tudo que eu conquistei, evoluí, e, agora, o tri, foi demais. — afirmou a tricampeã da SLS.

Rayssa mais uma vez demostrou ser a “skatista da virada”. Assim como na última etapa da SLS, em Tóquio, no último mês, a brasileira sofreu duas quedas nas descidas únicas e conseguiu reverter o cenário durante a prova. Na última tentativa, Leal anotou 9.1 e levantou a torcida do Ginásio do Ibirapuera. Esta foi considerada uma das finais mais disputadas da história do evento.

Histórico do Brasil no Super Crown

A história do Brasil com o Super Crown começa em 2015 com Letícia Bufoni levando o título. Em seguida, Pamela Rosa fez o Brasil voltar a vencer em 2019 e 2020. E agora, Rayssa Leal começou a dominar a etapa final da Liga Mundial de Skate (SLS) vencendo em 2022, 2023 e agora, 2024.