Rayssa Leal é uma das maiores atletas do Brasil! A skatista mostrou toda sua superação ao conquistar a medalha de bronze no skate street nas Olimpíadas de Paris. Apesar de não estar em um de seus melhores dias, a brasileira se recuperou na reta final e levou a medalha de bronze.

Na primeira volta da final, Rayssa Leal conseguiu uma sequência bastante consistente. A brasileira chegou a cair do skate quase na metade da volta, mas se recuperou e encaixou mais uma boa sequência de manobras. A "Fadinha" ainda terminou sua volta com um frontside blunt perfeito. Com isso, a brasileira conquistou um 71.66.

A segunda volta da brasileira não foi das melhores. Rayssa teve dificuldades em encaixar uma boa sequência, caiu do skate duas vezes e "abandonou" a volta quando ainda restavam 15 segundos no relógio.

A parte das manobras mostrou como a disputa do skate street feminino olímpico foi de altíssimo nível. Rayssa Leal conquistou a segunda melhor nota da disputa, com um 92.88. A skatista não esteve nos seus melhores dias, mas conseguiu um 88.83 - no final, a atleta terminou com um somatório de 253.37 - o que lhe assegurou a medalha de bronze.

Duas japonesas completaram o pódio. Coco Yoshizawa terminou com um 272.75 e levou a medalha de ouro, enquanto Liz Akama encerrou sua participação com uma soma de 265.95 e ficou com a prata.

Esta é a segunda medalha olímpica da carreira da Rayssa Leal. Com apenas 16 anos, Rayssa Leal marcou, mais uma vez, o seu nome na história do esporte brasileiro. Nas Olimpíadas de Tóquio, ela se tornou a brasileira mais jovem a subir ao pódio nos Jogos, com uma prata. Em Paris, a skatista manteve a escrita e ganhou mais uma medalha, desta vez de bronze.

🛹 Classificação do skate street feminino nas Olimpíadas

Coco Yoshizawa - Japão - 272,75

Liz Akama - Japão - 265,95

Rayssa Leal - Brasil - 253,37

Chenxi Cui - China - 241,56

Poe Pinson - Estados Unidos - 222,34

Paige Heyn - Estados Unidos - 163,23

Funa Nakayama - Japão - 79,77

Chloe Covell - Austrália - 70,33