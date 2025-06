A Seleção Brasileira masculina de vôlei terminou a terceira semana da VNL com 100% de aproveitamento. O técnico Bernardinho comentou sobre o bom desempenho do jovem elenco, que superou Canadá, Polônia, EUA e China e assumiu a liderança da tabela com 20 pontos.

— Isso está nos aproximando do nosso primeiro objetivo da temporada, que é chegar nas finais no Japão. Ainda tenho muito material para estudar, muita coisa para ser feita. O time foi bem em muitas coisas, mas tem muita margem para a evolução, também. Ainda estamos distantes do primeiríssimo escalão, ainda há um caminho a ser percorrido para tentar chegar lá. Mas essas vitórias vão dando confiança e moral, vão nos olhar com respeito. Eu me orgulho do que eles têm feito, mas a gente tem que manter a humildade diante dos desafios que teremos — comentou Bernardinho.

Nesta segunda-feira (30), o elenco brasileiro treina musculação, algo que não pôde ser trabalhado durante as últimas semanas devido ao pouco tempo de descanso entre as partidas.

Seleção Brasileira enfrentando a Eslovênia pela VNL 2025 no Maracanãzinho e Bernardinho comenta desempenho (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

Próximos jogos da Seleção na VNL

A quarta e última semana da primeira fase da VNL começa no dia 16 de julho e vai até o dia 20. As oito melhores seleções (incluindo a China, país-sede das finais) se classificarão para a fase mata-mata, onde serão divididas em chaves de quartas de final.