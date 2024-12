As competições de skate que Rayssa Leal participa tem chamado atenção de todo o mundo pelas altas premiações envolvidas nos torneios. Neste domingo (15), às 11h15 (de Brasília), a Fadinha voltará as pistas como uma das grandes favoritas a conquistar o título do SLS Super Crown, e conta com o trunfo de competir em casa para conquistar o tricampeonato consecutivo. Saiba quanto Rayssa Leal pode lucrar se levar mais esse título;

Rayssa Leal e Giovanni Vianna fizeram dobradinha brasileira no SLS Super Crown 2023 (Foto: Daluz Photo)

A vitória de Raysa Leal no Super Crown traz uma premiação de US$ 100 mil (aproximadamente R$ 600 mil), parte de uma premiação total recorde de US$ 1,8 milhão, anunciada pela SLS.

O SLS Super Crown Championship 2024 acontece em São Paulo, no Ginásio do Ibirapuera. A final masculina será disputada no mesmo palco e começa a partir das 15h (de Brasília).

Rayssa Leal é atual bicampeã da competição após vencer as edições do Rio de Janeiro (2022) e de São Paulo (2023).

Mas a missão da Fadinha não será nada fácil. Pela frente, a brasileira encontrará quatro japonesas, duas campeãs olímpicas, e a australiana Chloe Covell. Rayssa competirá a final sem passar pelo classificatório, por sua alta colocação no ranking mundial (2º).