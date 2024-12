Globo bate recorde de audiência com Rayssa Leal em título mundial

Rayssa Leal conquistou o Super Crown no dia 15 de dezembro deste ano, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Ao exibir o título, a TV Globo registrou um crescimento de 25% da audiência do "Esporte Espetacular", atração que transmitiu a decisão da Street League Skateboarding (SLS). O índice foi o maior do programa em 2024.

Após 53 exibições do Esporte Espetacular no ano, Rayssa bateu recorde de audiência na antepenúltima edição de 2024. Nas disputas que renderam o título, exibidas das 11h22 até 12h15 (de Brasília), a Globo atingiu 10 pontos na região da Grande São Paulo, com 28% de aparelhos conectados. No Rio de Janeiro, a dezena foi obtida novamente, com 27% de participação sobre a quantidade de televisores. Os dados foram fornecidos pelo Kantar Ibope Media.

Tricampeonato de Rayssa Leal

Assim como na última etapa da SLS, em Tóquio, Rayssa sofreu duas quedas nas descidas únicas e conseguiu reverter o cenário durante a prova. Na última tentativa, ela anotou 9.1 e levantou a torcida do Ginásio do Ibirapuera em uma das finais mais disputadas da história.

Rayssa Leal, de 16 anos, venceu as edições do Rio de Janeiro (2022) e de São Paulo (2023). Agora, a Fadinha chega ao seu terceiro título mundial da competição. Esta é a primeira vez que uma skatista garante três títulos no torneio. Com a vitória na final da SLS, a skatista faturou um prêmio de 100 mil dólares, cerca de R$ 604 mil.

