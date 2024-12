Rayssa Leal conquista o tricampeonato mundial no Super Crown 2024

É TRI! Rayssa Leal conquistou o Super Crown neste domingo (15), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. A final foi bem disputada entre as japonesas, mas ao final, a disputa de título ficou entre a australiana Chloe Covell e a brasileira. No entanto, a nossa fadinha, após receber 9,1, levou o título. Esta é a primeira vez que uma skatista garante três títulos na competição.

🛹 Como foi a final do Super Crown de Rayssa Leal?

Rayssa Leal em ação no Ginásio do Ibirapuera (Foto: SLS)

Primeira volta

Momji Nishia abriu os trabalhos no Ibirapuera. A japonesa conseguiu uma volta perfeita e recebeu 6.4 dos jurados. Em seguida, sua compatriota Yumeka Oda girou o skate por cima do vão da escada e fechou a sua apresentação com 7.73. Outra representante do Japão, Coco Yoshizawa acertou as manobras e vibrou na apresentação, a atual campeã olímpica recebeu 8.1.

Chloe Covell fez uma ótima volta, mas caiu no final, conquistando 7 pontos. Rayssa Leal levou o Ginásio do Ibirapuera ao delírio com sua apresentação impecável. A brasileira assumiu a liderança e recebeu 8.2. A japonesa Liz Akama não conseguiu a nota esperada e ficou na lanterna, com 5.4.

Segunda volta

Nishiya abriu a segunda volta. A japonesa não conquistou uma volta tão boa e pontuou 5.6 pontos. Oda apareceu em seguida e desceu em um ritmo arrojado, no entanto, caiu e recebeu 5.0 pela apresentação. Yoshizawa, que fez uma boa pontuação no início, errou um flip básico e deixou o skate escapar, assim recebendo 4.6 dos jurados.

Covell fez uma volta consistente, inverteu a base e foi aplaudida pelo público. A australiana executou boas manobras e conquistou a liderança, com 8.6. Rayssa veio em seguida e fez uma belíssima volta na pista do Ibirapuera. A brasileira ficou atrás de Chloe e assinalou 8.5. Akama, que marcou uma nota abaixo do esperado na primeira volta, melhorou e obteve 7.9.

Manobras

Coco brilhou na descida e recebeu 8.7. Em seguida, Rayssa sofreu uma queda no final de sua apresentação. Nishiya, em sua segunda descida, obteve 8.9 e assumiu a ponta. Oda caiu durante a prova e não conquistou pontos. Yoshizawa arrisca a manobra que já lhe garantiu uma nota 9 em outra ocasião, mas, desta vez, a skatista cai na pista.

Rayssa em sua segunda tentativa não pontuou e sofreu a queda novamente. Abrindo a terceira série, Momiji Nishiya, que completou as duas primeiras voltas com perfeição, caiu na apresentação. Diferentemente, Oda, que zerou nas duas primeiras voltas, recebeu 8.7.

Yoshizawa entrou e saiu girando, deslizando com o skate e finalizando corretamente. A campeã olímpica anotou a maior nota: 9.2 segunda maior da história da SLS. Mostrando que é brasileira e não desiste nunca, Rayssa comemorou a nota recebida dos jurados, 9.1.

Covell, que zerou na segunda tentativa, marcou 8.1. Oda, dona da maior nota da história da SLS, repetiu a estratégia e recebeu 9.4. Rayssa, que já mostrou que é a “skatista da virada”, acetou a manobra, foi ovacionada pelo Ibirapuera, conquistou 8.7 e assumiu a liderança. No entanto, Chloe Covell não deixou barato e na quarta tentativa, anotou 8.3, remontando a ponta.

Momiji abriu a última série de manobras. A japonesa caiu e terminou na sexta posição. Akama também sofreu a queda e ficou na quinta posição. Oda completou sua manobra e comemorou ao conquistar 8.3. Yoshizawa lançou uma manobra inédita e faturou 9,2 e assumiu a liderança. Rayssa alcançou bela manobra e comemorou bastante na pista. A brasileira recebeu 9,1 e ficou no topo. Chloe, que precisava de 8.8 para tomar a liderança, caiu na sua última chance. Assim, Rayssa Leal conquistou o tricampeonato do Super Crown.

Tricampeonato de Rayssa Leal

Rayssa Leal é atual campeã da competição. A brasileira de apenas 16 anos venceu as edições do Rio de Janeiro (2022) e de São Paulo (2023). Agora, a fadinha do skate, chega ao seu terceiro título mundial da competição.