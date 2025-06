Ronnie Coleman é hospitalizado em condição médica séria; veja

O rei do fisiculturismo, Ronnie Coleman foi hospitalizado em condição médica séria, no último domingo (29), nos Estados Unidos. Informação foi divulgada na manhã desta segunda-feira (30), em sua rede social (Instagram). Confira as postagens oficiais abaixo:

Ronnie Coleman hospitalizado

Em um primeiro momento, o oito vezes Mr. Olympia publicou em sua conta no Instagram o cancelamento de sua turnê no Reino Unido, devido a uma emergência médica. Ronnie Coleman aproveitou para acalmar a situação, alegando que está sob bons cuidados médicos em um hospital nos Estados Unidos. Veja:

Tradução: Olá, pessoal. Detesto disse isso, mas não vou poder ir para o Reino Unido esta semana como planejei. Infelizmente, tive uma emergência médica e tive que ficar aqui nos EUA para tratamento.

Mas não se preocupe... Estou em ótimas mãos, recebendo os melhores cuidados, e continuo forte em tudo isso. Vou estar de volta e melhor do que nunca, e mal posso esperar para sair e ver todos em breve!

Obrigado por todo o amor e apoio e, como sempre, isto não passa de um amendoim.

Posteriormente, a família do ex-fisiculturista publicou uma atualização do estado de Coleman. Na postagem, os familiares informaram que Ronnie foi hospitalizado no último domingo (29), em condição médica grave.

A família pediu para os fãs acreditarem apenas nas atualizações oficiais feitas nas redes sociais de Ronnie Coleman e de representantes autorizados. Veja:

Quem é Ronnie Coleman?

Ronnie Coleman é amplamente reconhecido como um dos maiores fisiculturistas de todos os tempos, sendo uma figura icônica no universo do fisiculturismo profissional. Coleman começou sua jornada atlética como jogador de futebol americano, mas foi o fisiculturismo que o consagrou. Ele se destacou no cenário do fisiculturismo por sua impressionante musculatura e um físico que combinava volume com simetria. Sua dedicação e disciplina o levaram a uma carreira de sucesso, sendo o vencedor do título de Mr. Olympia por oito vezes consecutivas, entre 1998 e 2005, um feito que o coloca ao lado de grandes nomes como Arnold Schwarzenegger, idealizador do evento em que Ronnie esteve presente.

