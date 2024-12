Entre as maiores estrelas do skate na atualidade está a brasileira Rayssa Leal. A Fadinha foi descoberta aos 13 anos, após publicar um vídeo fazendo manobras usando uma saia de fada. A skatista ficou ainda mais conhecida durante os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020, conquistando o coração dos brasileiros e muitos títulos durante esses quatro anos. Em 2024, Rayssa Leal conquistou uma medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris, sua segunda vitória no Campeonato Mundial de Skate, foi a skatista com mais vitórias no STU e foi tricampeã do SLS. Além de seu segundo ouro na categoria street no X Games. No total, a jovem de 16 anos acumulou uma fortuna de cerca de R$2,5 milhões. Além de 15 patrocinadores divulgados neste ano.

Paris 2024

A skatista, que já havia participado das Olimpíadas de Tóquio 2020, aos 13 anos, retornou à disputa que ocorreu em Paris, aos 16 anos. A brasileira terminou em 3º lugar (bronze) e é a medalhista mais jovem do Brasil a chegar ao pódio em diferentes Olimpíadas. Pela medalha de bronze, Rayssa Leal conquistou uma premiação de R$ 140 mil, paga pelo Comitê Olímpico do Brasil.

STU (Skate Total Urbe) e SLS (Street League Skateboarding)

O STU acontece em diversas cidades do Brasil, e Rayssa Leal conquistou um lugar o pódio na maioria delas, incluindo Rio de Janeiro e São Paulo. Com essas vitórias, a Fadinha terminou a competição sendo a skatista com mais vitórias.

Além do STU, Rayssa Leal conquistou o tricampeonato da Liga Mundial de Street Skate, tornando-se a primeira a conquistar tal feito. Com a vitória, a Fadinha levou para casa o prêmio de US$ 100 mil (R$616,8 mil na cotação atual). Somando o Circuito de Street League, Rayssa acumulou a quantia de R$ 1,34 milhão em premiações.

Por fim, Rayssa ainda conquistou o seu segundo ouro na categoria street no X Games. A skatista obteve sua primeira vitória na competição em 2022, dois anos após ter estreado nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Os campeões ganharam US$ 8.000,00 (quase R$49 mil) cada.

Patrocinadores e redes sociais

A Fadinha conta com 6,4 milhões de seguidores só no Instagram e é a atleta com um dos maiores números em patrocínios considerados de excelência. Rayssa é a primeira brasileira embaixadora da Louis Vitton. A jovem skatista também tem o apoio da Vivo, Nescau, Banco do Brasil, Docile, Oakley, Corona, JBL, Hurley, April Skateboard, Monster Energy e Nike. Um simples post nas redes sociais da skatista após a conquista olímpica pode render cerca de US$ 800 mil para as marcas.

