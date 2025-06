Rio recebe primeiro torneio de duplas infantil da Liga Tênis 10

A Liga Tênis 10 realizou o primeiro Torneio de Duplas Luisa Stefani Tour no Rio de Janeiro. O evento aconteceu neste fim de semana (27 e 28), e é voltado para crianças e jovens de 5 a 12 anos, com foco em competições de duplas para estimular o desenvolvimento esportivo.

continua após a publicidade

➡️ João Fonseca faz história e vence a estreia de Wimbledon; entenda

A competição marca uma nova fase para a organização, que se estabelece como plataforma educacional esportiva no Brasil. Além das disputas em quadra, a Liga desenvolve oficinas educativas, promove inclusão da comunidade surda, oferece mentorias para pais sobre desafios emocionais e capacita treinadores com apoio de profissionais internacionais.

A organização expandiu recentemente suas atividades para o exterior. Após uma etapa em Londres no início do mês, a Liga anunciou que passará a promover duas competições anuais na Inglaterra.

continua após a publicidade

Torneio Liga Tênis 10 em Roland Garros, Paris (Foto: Divulgação / Liga Tênis 10)

Liga Tênis 10 busca ser plataforma educonal esportiva

— A Liga está em um momento de transição: deixamos de ser apenas um movimento para nos tornarmos uma verdadeira plataforma educacional esportiva. Trabalhamos a educação infantil por meio do esporte, com ações dentro e fora da quadra. Esses eventos no Rio e em São Paulo marcam o início de uma nova fase, em que a Liga se posiciona de forma mais estruturada como um agente de transformação social através do esporte — afirmou Bruna Assemany, CEO da Liga.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em 2025, a Liga Tênis 10 completa uma década de atuação. A organização mantém seu compromisso com a democratização do esporte, destinando 10% das vagas para alunos de projetos sociais.

continua após a publicidade

A Liga já realizou mais de 50 torneios no Brasil. Suas ações internacionais incluem atividades em países como Inglaterra, Áustria e Eslovênia, consolidando seu papel no desenvolvimento do tênis de base e na formação integral de jovens atletas.