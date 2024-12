Com o título do Super Crown, veja números de Rayssa Leal na carreira

Rayssa Leal conquistou o tricampeonato no Super Crown, neste domingo (15), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. A brasileira levou o título em casa de virada, já que por pouco a australiana Chloe Covell não tirou o feito da nossa fadinha, mas no final, deu tudo certo.

Aproveitando este momento, o Lance! reuniu todos os números de Rayssa Leal na carreira. E antes de ler, saiba que é um currículo gigantesco para uma menina de 16 anos.

Quais são os números de Rayssa Leal na carreira?

Aos 16 anos de idade, Rayssa acumula três títulos da Liga Mundial de Skate Street (SLS), se tornando a primeira tricampeã da categoria. Em seguida, tem duas medalhas olímpicas (prata em Tóquio e bronze em Paris). A brasileira é a primeira campeã pan-americana de skate street, duas vezes vencedora do Campeonato Mundial de Skate Street (WS) e bicampeã dos X-Games. Além disso, igualou a Nyjah Huston como únicos a serem tricampeões mundiais consecutivamente na SLS.

Como foi a final do Super Crown de Rayssa Leal?

A final foi bem disputada entre as japonesas, mas ao final, a disputa de título ficou entre Chloe Covell e Rayssa Leal. No entanto, a nossa fadinha, após receber 9.1, levou o título, aproveitando a queda a australiana na última volta. Esta é a primeira vez que uma skatista garante três títulos na competição.

Rayssa Leal é atual campeã da competição. A brasileira de apenas 16 anos venceu as edições do Rio de Janeiro (2022) e de São Paulo (2023).