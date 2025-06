Brasil define quarteto para skate street no Pan-Americano Júnior

Filipe Mota, Matheus Mendes, Daniela Vitória e Maria Lúcia representarão o Brasil nas competições de skate street nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção, no Paraguai. As disputas acontecerão entre 8 e 11 de agosto de 2025, com os campeões garantindo vaga para os Jogos Pan-Americanos de Lima em 2027.

Os quatro skatistas foram selecionados com base na presença e colocação no ranking mundial da World Skate até 28 de abril de 2025, respeitando o limite de idade de 20 anos até 31 de dezembro deste ano. Cada país tem direito a duas vagas por categoria, e o Brasil preencheu todas as disponíveis no masculino e feminino.

Na preparação para os Jogos, os atletas realizarão um ciclo de treinamento na Praça Duó, no Rio de Janeiro, de 14 a 17 de julho.

Seleção de skate para o Pan-Americano Júnior (Foto: Divulgação / CBSk)

Conheça os skatistas que estarão no Pan-Americano Júnior

Filipe Mota, de 18 anos, natural de Patos de Minas (MG), participou da corrida olímpica para Paris 2024 e da Copa do Mundo de Roma em 2025. O skatista integrou a Seleção Júnior de 2020 a 2024.

Maria Lúcia, atual campeã brasileira Pro aos 15 anos, é natural de Canoas (RS). A atleta disputou o Mundial de Street em 2024 e a Copa do Mundo de Roma em 2025, tendo integrado a Seleção Brasileira Júnior de 2023 até o início de 2025.

Matheus Mendes, de 16 anos, nascido no Rio de Janeiro, é campeão brasileiro Amador de 2024 e integra a Seleção Brasileira Júnior desde 2022.

Daniela Vitória, também de 16 anos, é natural de Manaus (AM) e conquistou o terceiro lugar no campeonato brasileiro Amador em 2024. A skatista integrou a Seleção Brasileira Júnior de 2020 até o início de 2025.

O formato de disputa prevê semifinais com 18 skatistas por categoria, realizando duas voltas de 45 segundos mais três manobras, valendo a melhor volta e a melhor manobra. Nas finais, oito skatistas por categoria farão três voltas de 45 segundos mais três manobras, também valendo a melhor volta e a melhor manobra.

Na primeira participação do skate nos Jogos Pan-Americanos Júnior, em 2021 em Cali, Colômbia, o Brasil conquistou duas medalhas de ouro com Pâmela Rosa e Lucas Rabelo.

— Temos certeza de que o Skateboard brasileiro vai chegar forte e muito bem representado nos Jogos Pan-Americanos Júnior. São quatro nomes da nova geração, já com experiência em competições internacionais, e que vão contar com o nosso suporte nesse período de preparação e na competição. Vamos seguir trabalhando muito para mais uma grande participação do Brasil — afirma Aline Dantas, vice-presidente da Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSk) e chefe da delegação para Assunção.