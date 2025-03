Red Bull confirma insatisfação de Verstappen com saída de Lawson

Os rumores sobre a discordância de Max Verstappen em relação à troca de Liam Lawson por Yuki Tsunoda foram confirmados. Além do tetracampeão curtir uma postagem em uma rede social que criticava a mudança na Red Bull, o consultor da equipe, Helmut Marko, afirmou que o holandês “não está feliz” com a decisão. No entanto, ele reforçou a confiança na escolha de manter Tsunoda para o restante da temporada 2025 da Fórmula 1.

continua após a publicidade

Em entrevista ao “De Telegraaf”, Marko explicou que a mudança era necessária para fortalecer a equipe no Mundial de Construtores e também ajudar Verstappen na busca pelo quinto título consecutivo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ Ferrari pede ‘calma’ com favoritismo da McLaren na F1 2025: ‘Não acabou’

— Sabemos que Max não está feliz, mas precisamos de dois carros na frente. Isso não é só para o Mundial de Construtores, mas também para ajudar Max a conquistar o quinto título. Assim, podemos desbloquear mais estratégias nas corridas. Podemos usar a experiência e a forma de Yuki agora. Isso faz diferença. No fim das contas, é vantajoso para a equipe e para Max — disse Helmut Marko.

continua após a publicidade

'Yuki teve altos e baixos, mas amadureceu', diz Helmut Marko

Helmut Marko durante o GP da China, em Xangai (Foto: GREG BAKER / AFP)

Helmut Marko destacou o bom início de temporada de Yuki Tsunoda pela Racing Bulls. Após duas etapas, o japonês somou três pontos e ocupa a 13ª posição no Mundial de Pilotos.

— É engraçado ver que estamos vendo um Yuki completamente diferente este ano. Ele não cometeu erros nas primeiras provas, está rápido, sob nova gestão e cheio de confiança. Achamos que, com sua experiência, pode ajudar a melhorar o carro. Yuki teve altos e baixos, mas amadureceu. Ele trabalhou duro no inverno e ficou fisicamente mais forte — concluiu Marko.

continua após a publicidade

➡️ Red Bull admite sentir falta de ex-projetista em trabalho com RB21: ‘Newey é Newey’

Como está a equipe de Verstappen no Mundial de Construtores?

A Red Bull ocupa a terceira colocação no Mundial de Construtores, com todos os pontos conquistados até o momento por Max Verstappen. O próximo compromisso da equipe será o GP do Japão, em abril.