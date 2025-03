A Red Bull confirmou a bomba que surgiu no início desta semana e promoveu Yuki Tsunoda ao posto de titular do time a partir do GP do Japão. Para isso, foi preciso rebaixar o neozelandês Liam Lawson para a Racing Bulls após apenas duas corridas disputadas na F1 2025. Muito questionada, a decisão também pode ter influência da Honda, patrocinadora da equipe.

continua após a publicidade

➡️ Verstappen curte post com crítica à saída de Lawson da Red Bull

Segundo reportagem do jornal holandês De Limburger, a montadora japonesa, uma das grandes apoiadoras da carreira de Tsunoda, já pagava cerca de 10 milhões de euros (cerca de R$ 62 milhões, na cotação atual) por temporada pelo assento de Yuki na equipe B. No entanto, com a indefinição após a saída de Sergio Pérez, as negociações foram elevadas, com a intenção de pagar até 20 milhões de euros (R$ 124 milhões).

Na época, Christian Horner ignorou a oferta, mas agora o acordo foi feito. Os principais acionistas da Red Bull contataram a Honda nos últimos dias para questionar quanto os japoneses estariam dispostos a pagar pela promoção de Yuki, que enfim aconteceu.

continua após a publicidade

Após ser escolhido para substituir Sergio Pérez no fim do ano passado, Liam Lawson apresentou desempenhos nada satisfatórios nas duas provas que marcaram o início da temporada. Na Austrália, ficou pelo caminho, logo no Q1 da classificação e acabou largando dos boxes após o time taurino fazer alterações no RB21 durante o regime de parque fechado. No dia seguinte, não conseguiu sequer cruzar a linha de chegada, já que acabou virando vítima da forte chuva que atingiu o circuito de Albert Park.

No GP da China, realizado no último fim de semana, mais duas decepções. Ao começar do fundo do grid tanto na sprint quanto na corrida principal (novamente do pit-lane), Lawson não foi capaz de escalar o pelotão e se despediu de Xangai sem somar um mísero ponto para a Red Bull no Mundial de Construtores. Ao mesmo tempo, Max Verstappen recebeu a bandeira quadriculada na quarta posição.

continua após a publicidade

Como resultado, a escuderia dos energéticos decidiu rebaixar o piloto de 23 anos para a Racing Bulls, equipe pela qual competiu em 11 corridas entre 2023 e 2024, ao substituir Daniel Ricciardo. Desta forma, Tsunoda recebeu finalmente a oportunidade que disputara na Red Bull há pelo menos quatro anos, quando estreou na categoria principal do automobilismo com as cores da então Alpha Tauri.

Liam Lawson, da Nova Zelândia, e Yuki Tsunoda, piloto do Japão (Foto: FADEL SENNA / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Qual será a próxima corrida da Fórmula 1?

Após o GP da China, o próximo compromisso das equipes é o GP do Japão, entre os dias 4 e 6 de abril. Repetindo o horário adverso das primeiras corridas, a disputa da terceira etapa, em Suzuka, também acontecerá na madrugada, a partir das 2h (de Brasília).

A temporada de 2025 tem 24 corridas previstas, e o GP de São Paulo será em 9 de novembro. A temporada se encerra em 7 de dezembro, com o GP de Abu Dhabi.