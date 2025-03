Red Bull admite sentir falta de ex-projetista em trabalho com RB21: ‘Newey é Newey’

Bastou apenas a notícia sobre a substituição de Liam Lawson por Yuki Tsunoda ser oficialmente confirmada para Helmut Marko, consultor da Red Bull, admitir que a equipe realmente está sentindo falta de Adrian Newey nos bastidores. O austríaco de 81 anos reconheceu que o RB21 é um carro “difícil de pilotar”, embora tenha minimizado a situação e dito que há muitas pessoas na fábrica preparadas para reverter o cenário muito em breve.

Após ser escolhido para substituir Sergio Pérez no fim de 2024, o neozelandês apresentou desempenhos nada satisfatórios nas duas provas que marcaram o início do certame. Na Austrália, ficou pelo caminho, logo no Q1 da classificação e acabou largando dos boxes. No dia seguinte, não conseguiu sequer cruzar a linha de chegada. Há alguns dias, na China, partiu no fundo do grid nas duas corridas disputadas e novamente saiu zerado de pontos. Como resultado, acabou sendo rebaixado para a Racing Bulls.

A instabilidade do bólido taurino, como o próprio Max Verstappen já explicou, colocou-se como uma das principais culpadas pelo fracasso de Lawson. Na verdade, a Red Bull vem sofrendo para desenvolver o modelo desde que Newey deixou a base de Milton Keynes e se mudou para Silverstone, há quase um ano, onde passou a ajudar a Aston Martin. E Marko reconheceu a extrema importância do projetista.

— Claro, estamos sentindo falta de uma pessoa como ele. Newey é Newey. Mas somos uma equipe de quase mil pessoas. A equipe por trás dele foi construída aos poucos — disse o consultor ao jornal Oe24, antes de elevar a moral dos engenheiros que atualmente são encarregados da função

Há alguns dias, inclusive, Verstappen e Christian Horner afirmaram que Lawson estaria melhor na Racing Bulls, já que a VCARB 02 é um carro “mais estável” do que o RB21. Helmut, no entanto, não concorda completamente com tal afirmação.

— É verdade que o RB21 é difícil de pilotar. O carro da Racing Bull é mais fácil de manusear e muito rápido em volta de classificação. Mas na corrida, fica significativamente atrás do carro da Red Bull — concluiu.

A Fórmula 1 volta de 4 a 6 de abril em Suzuka, palco do GP do Japão, terceira etapa da temporada 2025.