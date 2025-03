Após explicar como aconteceu a desclassificação de Lewis Hamilton no GP da China, Frédéric Vasseur tratou de se aprofundar na situação de Charles Leclerc. No caso do heptacampeão, os comissários da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) constataram um desgaste excessivo na prancha do assoalho da SF-25 #44, já o monegasco também acabou sendo excluído. Ambos os carros da Ferrari ficaram abaixo do limite mínimo estabelecido em regulamento.

Embora tenha cruzado a linha de chegada na quinta posição, o Leclerc deixou Xangai de mãos vazias, já que sua Ferrari estava 1 kg abaixo do valor de 800 kg estipulado pela entidade que gere o esporte a motor. Após competir as 57 voltas sem uma parte da asa dianteira, devido a um toque com o companheiro de equipe logo nas primeiras curvas, os comissários ainda colocaram uma nova peça para que a medição pudesse ser a mais correta possível.

Em entrevista ao jornal "L’Equipe", Vasseur foi questionado sobre os motivos da desclassificação de Leclerc e afirmou que a resposta nem sempre é tão simples, já que muitos fatores podem influenciar no peso final do carro. O fato, por exemplo, do piloto ter completado muito mais voltas com os pneus duros do que estava previsto tem uma certa influência, mas não explica o quadro geral.

- Quando você está abaixo do peso, é sempre uma combinação de fatores. O desgaste excessivo dos pneus por seguir uma estratégia de uma única parada nos boxes é apenas parte da explicação - disse Frédéric.

Na sequência, o comandante da Ferrari revelou que Leclerc sofreu com um sério vazamento de água durante a etapa na China. Vale lembrar que Charles já havia reclamado de tal problema lá no GP da Austrália, prova de abertura da temporada, quando uma troca de mensagens com o engenheiro pelo rádio acabou se tornando um dos momentos mais icônicos da corrida em Melbourne.

- Houve também uma perda de 1 litro de água do tanque de reserva de Leclerc - continuou Vasseur, ao citar mais um motivo que pode ter influenciado na questão do peso da SF-25 em Xangai.

Charles Leclerc durante pitstop no GP da China pela F1 2025 (Foto: POOL / AFP)

Qual será a próxima corrida da Fórmula 1?

Após o GP da China, o próximo compromisso das equipes é o GP do Japão, entre os dias 4 e 6 de abril. Repetindo o horário adverso das primeiras corridas, a disputa da terceira etapa, em Suzuka, também acontecerá na madrugada, a partir das 2h (de Brasília).

A temporada de 2025 tem 24 corridas previstas, e o GP de São Paulo será em 9 de novembro. A temporada se encerra em 7 de dezembro, com o GP de Abu Dhabi.