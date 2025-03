Em duas corridas disputadas pela Fórmula 1 em 2025, a McLaren venceu as duas. Primeiro, Lando Norris levou a melhor na Austrália; depois, Oscar Piastri foi quem subiu ao lugar mais alto do pódio na China. Mesmo com o domínio demonstrado pelo time inglês até aqui, Frédéric Vasseur garantiu que o campeonato continua em aberto. O chefe da Ferrari usou a Red Bull da F1 2024 como exemplo.

- Ainda me lembro da coletiva de imprensa após a segunda corrida do ano passado. Foi quando me perguntaram se a Red Bull seria campeã em junho. É por isso que você precisa olhar para isso com cuidado. É claro, a McLaren está em boa forma. A equipe está fazendo um bom trabalho, o ritmo é claramente forte e acho que estão um passo à frente de nós nesse momento. Mas isso não significa que o campeonato já acabou para nós - explicou o chefe da Ferrari.

De fato, a Red Bull chegou a 2024 com um desempenho dominante, conquistando sete vitórias nas dez primeiras corridas, todas com Max Verstappen. A partir da Áustria, porém, a McLaren cresceu, Ferrari e Mercedes acompanharam, e os taurinos ficaram para trás.

A vantagem conquistada até foi suficiente para manter o holandês no topo até o fim, mas o Mundial de Construtores mudou de dono e foi para a McLaren. Vasseur, então, relembrou o domínio do próprio Verstappen na corrida sprint do GP da China de 2024 para mostrar que as coisas podem mudar ao longo do ano.

- Max largou em sexto e venceu com uma vantagem de 16s. A corrida estava acabada. Mas as coisas estão mudando. Não quero ficar repetindo as coisas, mas você precisa ser calmo e se concentrar em si mesmo. Ainda estamos no processo de tirar o máximo do carro e da equipe. Precisamos continuar trabalhando nisso - afirmou Vasseur, que completou:

- Estamos falando de 0s1 por volta. Isso significa que as coisas dependem de muitos fatores, e o decisivo é como você usa os pneus e o acerto. Você pode sair de sexto para primeiro ou de primeiro para sexto, tivemos incontáveis exemplos disso desde o início da temporada. É por isso que precisamos manter a calma, trabalhar passo a passo e tentar mudar algo no carro até o último momento.

Por fim, Vasseur comentou a adaptação de Lewis Hamilton à Ferrari e disse ver o heptacampeão da F1 em clara evolução com os novos comandos. Apesar da desclassificação no GP da China, a vitória na corrida sprint foi "mágica", segundo o francês.

- Às vezes, ele ainda pergunta sobre algumas funções, mas acho que esteve muito mais confortável em Xangai. Por exemplo, ele não perguntou as mesmas coisas após a corrida sprint. Ele ficou à frente, foi mágico. Isso significa que precisamos manter a calma em todas as situações - finalizou o chefe da Ferrari.

Lewis Hamilton após pitstop da Ferrari no GP da Austrália pela F1 2025 (Foto: Tracey Nearmy / POOL / AFP)

Qual será a próxima corrida da Fórmula 1?

Após o GP da China, o próximo compromisso das equipes é o GP do Japão, entre os dias 4 e 6 de abril. Repetindo o horário adverso das primeiras corridas, a disputa da terceira etapa, em Suzuka, também acontecerá na madrugada, a partir das 2h (de Brasília).

A temporada de 2025 tem 24 corridas previstas, e o GP de São Paulo será em 9 de novembro. A temporada se encerra em 7 de dezembro, com o GP de Abu Dhabi.