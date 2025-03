Verstappen discorda da troca de Lawson por Tsunoda na Red Bull

Enquanto ocorrem os rumores levantados pela imprensa holandesa de que Liam Lawson seria substituído por Yuki Tsunoda já no GP do Japão da Fórmula 1, Max Verstappen se mostrou contrário à possível troca de pilotos na Red Bull.

continua após a publicidade

A forma como a equipe está gerenciando o processo, segundo o jornal “De Telegraaf”, teria deixado o holandês insatisfeito.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ Em nove anos de Red Bull, Verstappen terá sexta dupla diferente

— Pode-se imaginar como Verstappen se sentiu em relação à decisão da gerência da Red Bull de descartar Liam Lawson em favor de Yuki Tsunoda após apenas duas corridas. O piloto de Limburg [Verstappen] também discorda da decisão da equipe de intervir tão cedo — escreveu o “De Telegraaf”.

Sexto companheiro de Max Verstappen na Fórmula 1

Max Verstappen no Circuito Internacional de Xangai, durante o GP da China (Foto: Jade Gao / AFP)

Caso a troca se concretize, Max Verstappen verá mais um companheiro de equipe ser substituído. Desde que entrou na Red Bull em 2016, o tetracampeão mundial já teve cinco parceiros diferentes ao longo de nove temporadas.

continua após a publicidade

Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Pérez e, agora, Liam Lawson foram alguns dos pilotos que ocuparam o segundo assento da Red Bull. Pérez foi o que mais tempo esteve ao lado de Verstappen, formando a dupla mais duradoura da história do holandês na equipe. Ambos disputaram 90 corridas juntos.

Lawson é o piloto com menos corridas pela Red Bull

Com a demissão precoce da equipe principal, Liam Lawson é o piloto titular com menos corrida pela equipe austríaca. Foram duas provas feitas, contra três de Robert Doornbos e quatro de Liuzzi Vitantonio. O piloto também passou pelas equipes satélites Alpha Tauri e Racing Bulls.

continua após a publicidade

Também foi o parceiro menos longevo de Max Verstappen, durando somente um mês. O holandês soma seis parcerias em nove anos de Fórmula 1.

➡️ Ferrari critica F1 e esclarece inversão de posições na China: ‘Hamilton que pediu’

A Red Bull ocupa a terceira colocação no Mundial de Construtores, com todos os pontos conquistados até o momento por Max Verstappen. O próximo compromisso da equipe será o GP do Japão, em abril.