Verstappen curte post com crítica à saída de Lawson da Red Bull

A Red Bull anunciou, nesta quinta-feira (27), a substituição de Liam Lawson por Yuki Tsunoda. Segundo o jornal “De Telegraaf”, Max Verstappen se mostrou contrário à mudança da equipe e, ao que tudo indica, realmente discorda da decisão.

Após o anúncio, o tetracampeão mundial curtiu um post de Giedo van der Garde, ex-piloto de Fórmula 1, no qual ele faz fortes críticas à decisão da Red Bull de tirar Lawson após apenas duas corridas.

Curtida de Verstappen no post de Giedo van der Garde (Foto: Reprodução)

— Estou ficando um pouco cansado dos comentários de que a F1 é o esporte mais difícil em termos de desempenho e que, quando você não entrega resultados, precisa enfrentar as consequências. Sim, é necessário ter um bom desempenho. Sim, a pressão é insana. Mas, na minha opinião, isso se aproxima mais de intimidação ou pânico do que da busca por grandes conquistas de atletas. Eles tomaram uma decisão — totalmente conscientes — e deram a Liam apenas duas corridas para esmagar seu espírito. Não se pode esquecer da dedicação, do trabalho duro e do sucesso que Liam construiu até aqui para alcançar esse nível. Lembro-me do meu próprio sangue, suor e lágrimas para chegar à F1 — e isso foi apenas para conquistar um lugar. Muito menos para pilotar por uma equipe de ponta. Sim, ele teve um desempenho abaixo do esperado nas duas primeiras corridas — mas ninguém está mais ciente disso do que ele próprio. Talvez tenha sido uma sugestão dele, mas, caso contrário, desejo a Liam toda a força e coragem para seguir em frente no GP do Japão. Confie em si mesmo, levante a cabeça e prove que eles estão errados — escreveu Giedo van der Garde em suas redes sociais.

Lawson é o piloto com menos corridas pela Red Bull

Liam Lawson durante o GP da China, em Xangai (Foto: GREG BAKER / AFP)

Com a demissão precoce da equipe principal, Liam Lawson se tornou o piloto titular com menos corridas disputadas pela Red Bull, com apenas duas provas realizadas. Ele supera Robert Doornbos, que disputou três, e Vitantonio Liuzzi, que participou de quatro. Antes de sua breve passagem pela RBR, Lawson também competiu pelas equipes satélites AlphaTauri e Racing Bulls.

Além disso, ele se tornou o companheiro de equipe menos longevo de Max Verstappen, permanecendo ao lado do holandês por apenas um mês. Ao longo de nove temporadas na Fórmula 1, Verstappen já teve seis diferentes companheiros de equipe.