Bortoleto elimina Rafa Câmara da classificação, mas também cai no GP de Las Vegas de F1
Última sessão ficou sem brasileiros, que foram eliminados no Q1 e no Q2
Gabriel Bortoleto e Rafa Câmara estão fora do Q3 da classificação do GP de Las Vegas da Fórmula 1. Os brasileiros tiveram destinos diferentes na sessão deste sábado (21), mas nenhum conseguiu avançar à última fase do treino. Enquanto o piloto da Audi levou a melhor sobre o compatriota no Q1, garantindo a passagem para a segunda etapa, Câmara acabou eliminado em 17º. Já Bortoleto não conseguiu repetir o desempenho na sequência e encerrou a classificação na 15ª posição.
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A primeira disputa entre os dois aconteceu ainda na fase inicial. Câmara foi um dos primeiros pilotos a deixar os boxes assim que o pit lane foi liberado, mas teve um susto em uma de suas primeiras tentativas rápidas. Ao travar as rodas na primeira curva, o brasileiro perdeu o controle do carro, rodou e derrapou na pista. Apesar do incidente, não atingiu as barreiras e conseguiu continuar normalmente na atividade.
Depois de uma breve passagem nos boxes, o piloto da Haas voltou à pista para buscar uma volta competitiva. A melhora veio já com o cronômetro zerado, quando conseguiu registrar uma marca que o colocou provisoriamente na 15ª posição. A situação, no entanto, ainda dependia das últimas tentativas dos adversários, e as evoluções de Bortoleto e Nico Hulkenberg acabaram tirando o brasileiro da zona de classificação.
Já na garagem da Audi, Bortoleto teve um início de sessão mais tardio. O brasileiro permaneceu nos boxes durante os primeiros minutos, enquanto a equipe realizava os últimos ajustes no carro, antes de finalmente entrar na pista para sua primeira tentativa.
Com uma boa volta, o piloto conseguiu se colocar em posição de avançar, mas ainda aparecia em 16º lugar e corria riscos de eliminação. Quando Câmara melhorou sua marca nos instantes finais, Bortoleto chegou a ser empurrado para a zona de corte. A reação, entretanto, veio na sequência: com o cronômetro já zerado, o paulista também conseguiu baixar seu tempo e garantiu a permanência no treino, deixando o compatriota para trás.
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Bortoleto é eliminado no Q2 após problema em tentativa rápida
A classificação, porém, terminou antes do esperado para o piloto da Audi. Na segunda fase, Bortoleto não conseguiu registrar um tempo competitivo logo no início e precisou buscar uma melhora nas tentativas seguintes. Em uma delas, o brasileiro tentava aproveitar o vácuo de seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, para ganhar velocidade na reta.
Entretanto, o alemão travou as rodas durante a volta, prejudicando a tentativa do brasileiro. Sem conseguir aproveitar a oportunidade, Bortoleto e a Audi não realizaram novas tentativas antes do encerramento da sessão. Com isso, o paulista terminou o Q2 na 15ª colocação e ficou fora da disputa por uma vaga na fase final da classificação.
Apesar de terem sido eliminados em fases diferentes, os dois brasileiros ganharam posições no grid definitivo após as punições aplicadas aos adversários. Assim, Bortoleto largará em 13º, enquanto Rafa Câmara ocupará a 15ª posição na corrida deste domingo.
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