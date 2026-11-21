A Fórmula 1 retornou às atividades neste fim de semana, entre os dias 19 e 22 de novembro, para o GP de Las Vegas. Os pilotos já estiveram na pista para o último treino livre e, para abrir o sábado (21), formaram o grid de largada da prova principal. Veja como foi.

Tempo real da classificação do GP de Las Vegas na F1

🏁 FIM DA CLASSIFICAÇÃO! Max Verstappen é o pole, George Russell o segundo, e Lando Norris o terceiro. Gabriel Bortoleto e Rafa Câmara largarão em 15º e 17º lugar, respectivamente.

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Antonelli faz o melhor tempo da sessão, mas, como está punido, fica sem a pole position.

Cronômetro encerrado!

Segundos finais! Pilotos vão abrir as últimas voltas!

"Confusão" na pista, com muitos carros próximos durante a classificação. Virou corrida?

Russell puxa o grupo que retorna à pista para as últimas tentativas.

Todos de volta aos boxes!

Que liderança agitada... Norris vai para ponta, mas logo é superado por Verstappen.

E chegou a Mercedes! Russell é o novo líder.

Com vácuo do Colapinto, Gasly assume a ponta, ao virar 1m35s105.

Nas primeiras tentativas, Lawson tem a volta mais rápida.

Todos na pista.

Sem tempo a perder, a dupla da Alpine corre para a pista, assim como todos - menos a dupla da Red Bull.

Começa a última quali em Las Vegas. Apenas 13 minutos até a definição da pole position.

Última sessão está prevista para retornar às 1h49 (de Brasília).

🏁 FIM DO Q2! Verstappen assume a ponta; Bortoleto é 15º.

ELIMINADOS: Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Nico Hulkenberg, Carlos Sainz, Gabriel Bortoleto e Alex Albon.

A surpresa negativa é da Ferrari. Leclerc e Hamilton não melhoram e ficam foram do Q3.

Curta felicidade do francês! Verstappen chega bem demais e é o novo líder aos 45 do segundo tempo.

Que volta absurda de Gasly, que assume a ponta.

Dupla da Audi está na garagem. Sem melhoras, Bortoleto é eliminado.

Cronômetro encerrado!

Leclerc estava em boa volta rápida, mas erra e passa reto entre as curvas 6 e 7.

Com melhor terceiro setor, Russell volta à ponta, com 1m34s617.

Hulkenberg ajudava Bortoleto com vácuo, mas acabou travando as rodas, o que prejudicou o brasileiro.

No topo, depois de algumas mudanças de cadeira, Piastri se destaca no topo. Australiano virou 1m34s966 e tem Lawson (2º) e Norris (3º) logo atrás.

Todos os 16 pilotos estão em ação na pista!

Isack Hadjar saiu, e o resto do pelotão se juntou ao francês logo atrás.

Desta vez, os pilotos não correm para sair dos boxes logo após o início do relógio.

Vai começar! Tempo reduzido em relação ao Q1. Agora, são apenas 15 minutos.

Segunda sessão está prevista para retornar às 1h27 (de Brasília).

🏁 FIM DO Q1! Russell foi o mais rápido; Bortoleto é 16º.

ELIMINADOS: Rafael Câmara, Sergio Pérez, Fernando Alonso, Lance Stroll, Vallteri Bottas e Oliver Bearman.

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Rafael até consegue bom tempo, mas a melhora de Gabriel coloca o compatriota de volta na zona de eliminação.

Cronômetro encerrado!

Brasileiros estão em volta rápida!

Enquanto isso, Bortoleto enfim registra volta e sai da zona de eliminação.

George Russell melhora e muito seu tempo e vai para o topo.

Kimi Antonelli é o novo líder, com apenas 0,006 de vantagem para Leclerc.

Cinco minutos para o fim, e o top-4 está com quatro equipes diferentes: Mercedes, Ferrari, McLaren e Red Bull.

Não deu nem para Lando comemorar... Leclerc supera o rival por cerca de 6 décimos e assume a ponta.

Com o melhor segundo setor, Norris pula para a liderança. Britânico faz volta em 1m35s109.

Bortoleto na pista!

Enquanto isso, Verstappen volta a brilhar, vira 1m35s276 e é o novo líder da sessão.

Bom tempo de Lawson, que vai para 2º.

Antonelli sobe para segundo, enquanto Piastri chega para fechar o top-3.

Agora chegaram os medalhões! Isack Hadjar assume a ponta, mas logo é superado por Russell.

Primeiros tempos são marcados, apesar de ainda lentos. Valtteri Bottas tem a volta mais rápida.

Na curva 1, Rafa trava, roda, mas consegue se manter longe dos muros.

Carro de Bortoleto ainda recebe reparos, mesmo após o início do relógio.

Rapidamente, o praticamente todo o resto do pelotão se junta aos outros na pista. Apenas a dupla da Alpine e Gabriel Bortoleto seguem na garagem.

As duplas da Aston Martin e Racing Bulls fecham o primeiro grupo a sair dos boxes logo após o início do Q1.

Valtteri Bottas e Sergio Perez são os primeiros a irem à pista, seguido da dupla da Haas, com Rafa Câmara.

🟢 CLASSIFICAÇÃO INICIADA!

Relembre como foi o GP de São Paulo:

Classificação do GP da Cidade de Las Vegas começa daqui a 30 minutos.

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A etapa será disputada no Circuito Urbano de Las Vegas, na capital de Nevada. O traçado norte-americano tem 6,201 quilômetros de extensão, 17 curvas e percorre algumas das principais avenidas da cidade, incluindo a famosa Las Vegas Strip. A corrida será disputada em 50 voltas, totalizando 309,958 quilômetros. Essa etapa é a última de três que acontecem nos Estados Unidos.

O último vencedor do GP de Las Vegas foi Max Verstappen, da Red Bull, que triunfou na edição de 2025. Para a temporada de 2026, no entanto, a disputa pelo título de pilotos já está definida: Kimi Antonelli conquistou o campeonato com quatro etapas de antecedência. Assim, a expectativa fica voltada para a briga pelas últimas posições do campeonato, principalmente no Mundial de Construtores.

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