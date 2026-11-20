Russell desbanca Antonelli e lidera último treino do GP de Las Vegas na F1
Acompanhe volta a volta da terceira atividade em Las Vegas
A Fórmula 1 retornou às atividades do GP de Las Vegas 2026, nesta sexta-feira (20), com o terceiro treino livre. A etapa é disputada no Circuito Urbano de Las Vegas, em Nevada, nos Estados Unidos, e volta na madrugada de sábado (21) para a classificação. Veja como foi.
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As atividades marcaram o início da preparação das equipes para a 21ª etapa da temporada. De volta ao topo, George Russell liderou o pelotão com sua Mercedes. Kimi Antonelli e Lando Norris fecharam o pódio da terceira sessão nos Estados Unidos.
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Tempo
1
George Russell
Mercedes
1:34.041
2
Kimi Antonelli
Mercedes
+0.911
3
Lando Norris
McLaren
+0.974
4
Charles Leclerc
Ferrari
+1.150
5
Franco Colapinto
Alpine
+1.157
6
Max Verstappen
Red Bull
+1.309
7
Liam Lawson
Racing Bulls
+1.361
8
Lewis Hamilton
Ferrari
+1.393
9
Pierre Gasly
Alpine
+1.402
10
Arvid Lindblad
Racing Bulls
+1.409
11
Isack Hadjar
Red Bull
+1.452
12
Oscar Piastri
McLaren
+1.763
13
Carlos Sainz
Williams
+1.945
14
Nico Hülkenberg
Audi
+2.350
15
Alexander Albon
Williams
+2.405
16
Gabriel Bortoleto
Audi
+2.706
17
Oliver Bearman
Haas
+2.897
18
Rafael Câmara
Haas
+2.971
19
Sergio Pérez
Cadillac
+3.091
20
Fernando Alonso
Aston Martin
+3.208
21
Lance Stroll
Aston Martin
+3.640
22
Valtteri Bottas
Cadillac
+3.655
Acompanhe como foi o TL3
- Impressionante a atuação de Russell no TL3. Britânico melhora ainda mais o tempo e fica a quase 1 segundo de Antonelli, que está em segundo.
- Cronômetro encerrado!
- Treino ou corrida? Russell e Verstappen dividem curva e se estranham, com direito até a toque entre os dois.
- De macios, Rafa melhora tempo, mas fica atrás de Bearman, na 18ª posição.
- Kimi Antonelli sobe para terceiro, enquanto Gabriel Bortoleto cai para 16º.
- Norris, Leclerc, Hamilton e Câmara são os únicos ainda sem tempos de pneus macios. Os quatro estiveram apenas de pneus médios.
- Liam Lawson fecha o terceiro melhor tempo da prova.
- Faltam 10 minutos para o fim da sessão.
- Pilotos brasileiros saem dos boxes de pneus macios.
- Mais uma escapada! Na curva 12, foi a vez de Verstappen.
- Rafa não é o único a ter problemas para se manter dentro do traçado! Russell, Leclerc e Hamilton também erram e saem da pista.
- George faz dois melhores primeiros setores e abaixa tempo para 1m34s805.
- Enquanto isso, Rafael consegue melhorar seu tempo e vai para 16º, logo atrás do compatriota.
- Leclerc encaixa segunda melhor volta da prova, com pneus médios, apenas 0s3 atrás de Russell.
- Mais uma tentativa de Rafael cancelada por erros. O brasileiro voltou a sair da pista e segue em 19º lugar.
- E chegou a vez de George Russell assumir a ponta!
- Bortoleto sobe para o top-10 e fica a 2,4 segundos do líder.
- Carlos Sainz consegue melhorar seu tempo e pula para 3º.
- Fim da primeira metade da sessão, e a tabela é essa:
1º. VER
2º. HAD
3º. NOR
4º. GAS
5º. RUS
6º. PIA
7º. LIN
8º. ANT
9º. HAM
10º. SAI
- Gabriel Bortoleto é 15º, e Rafael Câmara é 21º.
- E Verstappen consegue melhor ainda mais seu tempo, ao virar 1m35s675.
- Câmara vinha em volta rápida, mas errou na curva 7 e acabou desistindo da tentativa.
- Mais abaixo na tabela, Rafa parece ter problemas para subir na tabela. O piloto da Haas segue de médios e está em 21º. Apesar disso, está a menos de 1 segundo do companheiro Oliver Bearman, que está de macios.
- Gabriel marca o sexto tempo com pneus médios. Como de costume, brasileiro cai três posições na tabela com melhora dos rivais.
- Verstappen pode até reclamar de sua Red Bull, mas volta a registrar excelente tempo. Holandês assume a ponta com 1m36s812.
- Lando de volta à liderança, ao virar 1m37s254 - cerca de 1,7 segundo mais rápido que Hadjar.
- Bortoleto melhora seu tempo e está em 11º, à frente de Hulkenberg.
- Não demorou para o pódio sofrer mudanças! Bela evolução de Isack Hadjar, que registrou a melhor volta da prova. Norris vai para segundo, enquanto Pierre Gasly ocupa a terceira posição.
- No topo, o destaque vai para Lando Norris, que lidera a sessão. Verstappen e Nico Hulkenberg fecham o top-3.
- De pneus médios, Bortoleto e Câmara marcam seus primeiros tempos e vão para 9º e 10º, respectivamente. A melhora dos rivais faz com que os brasileiros caiam para 14º e 15º.
- Pela primeira vez no fim de semana, a atividade começa com a pista seca. Sem chuvas na noite desta sexta-feira (20) para o GP de São Paulo.
- Max Verstappen puxa a fila do primeiro grupo, que conta também com Gabriel Bortoleto e Rafa Câmara.
- Diferente dos primeiros treinos, o pelotão se apressa para ir à pista já na abertura do relógio.
COMEÇOU!
- Terceiro treino livre do GP de Las Vegas começa em 15 minutos.
- Relembre o GP de São Paulo:
Onde assistir ao GP de Las Vegas:
SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 21h30 (de Brasília)
SÁBADO, 21 DE NOVEMBRO
🏎️ Classificação - 1h (de Brasília)
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A etapa será disputada no Circuito Urbano de Las Vegas, na capital de Nevada. O traçado norte-americano tem 6,201 quilômetros de extensão, 17 curvas e percorre algumas das principais avenidas da cidade, incluindo a famosa Las Vegas Strip. A corrida será disputada em 50 voltas, totalizando 309,958 quilômetros. Essa etapa é a última de três que acontecem nos Estados Unidos.
O último vencedor do GP de Las Vegas foi Max Verstappen, da Red Bull, que triunfou na edição de 2025. Para a temporada de 2026, no entanto, a disputa pelo título de pilotos já está definida: Kimi Antonelli conquistou o campeonato com quatro etapas de antecedência. Assim, a expectativa fica voltada para a briga pelas últimas posições do campeonato, principalmente no Mundial de Construtores.
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