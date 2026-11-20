A Fórmula 1 retornou às atividades do GP de Las Vegas 2026, nesta sexta-feira (20), com o terceiro treino livre. A etapa é disputada no Circuito Urbano de Las Vegas, em Nevada, nos Estados Unidos, e volta na madrugada de sábado (21) para a classificação. Veja como foi.

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As atividades marcaram o início da preparação das equipes para a 21ª etapa da temporada. De volta ao topo, George Russell liderou o pelotão com sua Mercedes. Kimi Antonelli e Lando Norris fecharam o pódio da terceira sessão nos Estados Unidos.

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Posição Piloto Equipe Tempo 1 George Russell Mercedes 1:34.041 2 Kimi Antonelli Mercedes +0.911 3 Lando Norris McLaren +0.974 4 Charles Leclerc Ferrari +1.150 5 Franco Colapinto Alpine +1.157 6 Max Verstappen Red Bull +1.309 7 Liam Lawson Racing Bulls +1.361 8 Lewis Hamilton Ferrari +1.393 9 Pierre Gasly Alpine +1.402 10 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.409 11 Isack Hadjar Red Bull +1.452 12 Oscar Piastri McLaren +1.763 13 Carlos Sainz Williams +1.945 14 Nico Hülkenberg Audi +2.350 15 Alexander Albon Williams +2.405 16 Gabriel Bortoleto Audi +2.706 17 Oliver Bearman Haas +2.897 18 Rafael Câmara Haas +2.971 19 Sergio Pérez Cadillac +3.091 20 Fernando Alonso Aston Martin +3.208 21 Lance Stroll Aston Martin +3.640 22 Valtteri Bottas Cadillac +3.655

Acompanhe como foi o TL3

Impressionante a atuação de Russell no TL3. Britânico melhora ainda mais o tempo e fica a quase 1 segundo de Antonelli, que está em segundo.

Cronômetro encerrado!

Treino ou corrida? Russell e Verstappen dividem curva e se estranham, com direito até a toque entre os dois.

De macios, Rafa melhora tempo, mas fica atrás de Bearman, na 18ª posição.

Kimi Antonelli sobe para terceiro, enquanto Gabriel Bortoleto cai para 16º.

Norris, Leclerc, Hamilton e Câmara são os únicos ainda sem tempos de pneus macios. Os quatro estiveram apenas de pneus médios.

Liam Lawson fecha o terceiro melhor tempo da prova.

Faltam 10 minutos para o fim da sessão.

Pilotos brasileiros saem dos boxes de pneus macios.

Mais uma escapada! Na curva 12, foi a vez de Verstappen.

Rafa não é o único a ter problemas para se manter dentro do traçado! Russell, Leclerc e Hamilton também erram e saem da pista.

George faz dois melhores primeiros setores e abaixa tempo para 1m34s805.

Enquanto isso, Rafael consegue melhorar seu tempo e vai para 16º, logo atrás do compatriota.

Leclerc encaixa segunda melhor volta da prova, com pneus médios, apenas 0s3 atrás de Russell.

Mais uma tentativa de Rafael cancelada por erros. O brasileiro voltou a sair da pista e segue em 19º lugar.

E chegou a vez de George Russell assumir a ponta!

Bortoleto sobe para o top-10 e fica a 2,4 segundos do líder.

Carlos Sainz consegue melhorar seu tempo e pula para 3º.

Fim da primeira metade da sessão, e a tabela é essa:

1º. VER

2º. HAD

3º. NOR

4º. GAS

5º. RUS

6º. PIA

7º. LIN

8º. ANT

9º. HAM

10º. SAI

Gabriel Bortoleto é 15º, e Rafael Câmara é 21º.

E Verstappen consegue melhor ainda mais seu tempo, ao virar 1m35s675.

Câmara vinha em volta rápida, mas errou na curva 7 e acabou desistindo da tentativa.

Mais abaixo na tabela, Rafa parece ter problemas para subir na tabela. O piloto da Haas segue de médios e está em 21º. Apesar disso, está a menos de 1 segundo do companheiro Oliver Bearman, que está de macios.

Gabriel marca o sexto tempo com pneus médios. Como de costume, brasileiro cai três posições na tabela com melhora dos rivais.

Verstappen pode até reclamar de sua Red Bull, mas volta a registrar excelente tempo. Holandês assume a ponta com 1m36s812.

Lando de volta à liderança, ao virar 1m37s254 - cerca de 1,7 segundo mais rápido que Hadjar.

Bortoleto melhora seu tempo e está em 11º, à frente de Hulkenberg.

Não demorou para o pódio sofrer mudanças! Bela evolução de Isack Hadjar, que registrou a melhor volta da prova. Norris vai para segundo, enquanto Pierre Gasly ocupa a terceira posição.

No topo, o destaque vai para Lando Norris, que lidera a sessão. Verstappen e Nico Hulkenberg fecham o top-3.

De pneus médios, Bortoleto e Câmara marcam seus primeiros tempos e vão para 9º e 10º, respectivamente. A melhora dos rivais faz com que os brasileiros caiam para 14º e 15º.

Pela primeira vez no fim de semana, a atividade começa com a pista seca. Sem chuvas na noite desta sexta-feira (20) para o GP de São Paulo.

Max Verstappen puxa a fila do primeiro grupo, que conta também com Gabriel Bortoleto e Rafa Câmara.

Diferente dos primeiros treinos, o pelotão se apressa para ir à pista já na abertura do relógio.

COMEÇOU!

Terceiro treino livre do GP de Las Vegas começa em 15 minutos.

Relembre o GP de São Paulo:

Onde assistir ao GP de Las Vegas:

SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO

🏎️ Treino Livre 3 - 21h30 (de Brasília)

SÁBADO, 21 DE NOVEMBRO

🏎️ Classificação - 1h (de Brasília)

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A etapa será disputada no Circuito Urbano de Las Vegas, na capital de Nevada. O traçado norte-americano tem 6,201 quilômetros de extensão, 17 curvas e percorre algumas das principais avenidas da cidade, incluindo a famosa Las Vegas Strip. A corrida será disputada em 50 voltas, totalizando 309,958 quilômetros. Essa etapa é a última de três que acontecem nos Estados Unidos.

O último vencedor do GP de Las Vegas foi Max Verstappen, da Red Bull, que triunfou na edição de 2025. Para a temporada de 2026, no entanto, a disputa pelo título de pilotos já está definida: Kimi Antonelli conquistou o campeonato com quatro etapas de antecedência. Assim, a expectativa fica voltada para a briga pelas últimas posições do campeonato, principalmente no Mundial de Construtores.

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