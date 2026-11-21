Antonelli é o mais rápido, mas é Verstappen quem fica com a 21ª pole da F1 2026
Gabriel Bortoleto ficou em 15º, enquanto Rafa Câmara largará em 17º
Max Verstappen vai largar na frente no GP de Las Vegas, 21ª etapa da temporada 2026 da Fórmula 1. Neste sábado (21), o holandês garantiu a pole position após Kimi Antonelli registrar o melhor tempo da classificação, mas perder cinco posições no grid por uma punição relacionada à troca de componentes do motor. George Russell e Lando Norris completam as três primeiras posições, enquanto a Ferrari teve uma sessão para esquecer, com seus dois pilotos eliminados ainda no Q2.
➡️ Volta a volta da classificação do GP de Las Vegas pela F1 2026
Como foi a classificação do GP de Las Vegas?
Q1
A primeira parte da classificação começou com Valtteri Bottas e Sergio Pérez sendo os primeiros a deixar os boxes. Na sequência, os pilotos da Haas também foram à pista, incluindo Rafael Câmara, que teve um susto logo em sua primeira tentativa: travou as rodas na curva 1 e rodou, mas conseguiu evitar o contato com os muros e continuou na sessão.
Enquanto os primeiros tempos eram registrados, a liderança passou por diferentes mãos. Isack Hadjar chegou a aparecer na ponta, mas George Russell respondeu e colocou a Mercedes na primeira posição. Max Verstappen também mostrou força e assumiu a liderança com uma volta de 1min35s276, antes de Lando Norris e Charles Leclerc melhorarem suas marcas.
A disputa ficou mais intensa nos minutos finais. Leclerc chegou a superar Norris por cerca de seis décimos, mas o britânico voltou à liderança pouco depois. Kimi Antonelli também entrou na briga e ficou a apenas 0s006 do monegasco. Com o cronômetro se aproximando do fim, Russell conseguiu uma grande volta e encerrou o Q1 no topo da tabela.
Na parte de baixo, a briga pelas últimas vagas também teve emoção até os segundos finais. Gabriel Bortoleto, que enfrentou reparos em seu carro antes de conseguir registrar uma volta, melhorou sua marca e avançou à segunda fase na 16ª posição. A evolução do brasileiro deixou Câmara novamente na zona de eliminação, e o estreante da Haas não conseguiu reagir a tempo.
ELIMINADOS: Rafael Câmara, Sergio Pérez, Fernando Alonso, Lance Stroll, Valtteri Bottas e Oliver Bearman.
Q2
A segunda fase começou com os pilotos adotando uma saída mais cautelosa dos boxes. Isack Hadjar foi um dos primeiros a entrar na pista, seguido pelo restante do pelotão. Nas primeiras tentativas, Oscar Piastri conseguiu se destacar e assumiu a liderança com 1min34s966, à frente de Liam Lawson e Lando Norris.
A resposta dos principais candidatos veio na sequência. George Russell melhorou sua marca e retomou a ponta com 1min34s617, mas a liderança continuou mudando conforme os pilotos completavam suas voltas. Pierre Gasly também surpreendeu ao registrar um bom tempo e assumir a primeira posição, antes de Verstappen aparecer nos instantes finais para fechar a sessão na liderança.
A briga pelas últimas vagas no Q3, porém, teve a Ferrari como protagonista negativa. Charles Leclerc chegou a iniciar uma volta rápida quando o cronômetro já estava próximo do fim, mas passou reto entre as curvas 6 e 7 e perdeu a chance de melhorar sua marca. Lewis Hamilton também não conseguiu evoluir o suficiente, e os dois pilotos foram eliminados juntos.
Gabriel Bortoleto também ficou pelo caminho. O brasileiro tentou melhorar sua marca com a ajuda do vácuo de Nico Hulkenberg, mas o alemão travou as rodas durante a tentativa e comprometeu a volta do companheiro de equipe. Sem uma nova saída à pista, Bortoleto terminou em 15º e não avançou ao Q3.
ELIMINADOS: Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Nico Hülkenberg, Carlos Sainz, Gabriel Bortoleto e Alex Albon.
Q3
A disputa pela pole começou com Pierre Gasly aproveitando o vácuo de Franco Colapinto para assumir a liderança nas primeiras tentativas, com 1min35s105. A Alpine chegou a comemorar o bom desempenho, mas a chegada dos pilotos das principais equipes mudou rapidamente o cenário. George Russell colocou a Mercedes na ponta, antes de Max Verstappen e Lando Norris também aparecerem na liderança.
Com as primeiras voltas concluídas, os pilotos retornaram aos boxes para preparar a tentativa decisiva. Russell foi um dos responsáveis por puxar o grupo de volta à pista, em uma movimentação que deixou vários carros próximos uns dos outros. O tráfego intenso marcou os minutos finais da sessão, com os competidores buscando espaço para completar suas últimas voltas rápidas.
Na disputa derradeira, Norris chegou a assumir a liderança, mas Verstappen respondeu e voltou ao topo. Antonelli, por sua vez, conseguiu encaixar uma volta ainda melhor e terminou a classificação com o melhor tempo. O italiano, no entanto, já tinha uma punição de cinco posições no grid por exceder o limite de componentes do motor.
Com isso, Verstappen herdou a pole position em Las Vegas, a 21ª da temporada 2026, e terá George Russell ao seu lado na primeira fila. Norris completa o top 3, enquanto Antonelli, apesar de ter sido o mais rápido da sessão, terá de largar mais atrás por conta da punição.
Confira grid de largada em Las Vegas
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Tempo
1º
Max Verstappen
Red Bull
1:34.151
2º
George Russell
Mercedes
1:34.224
3º
Lando Norris
McLaren
1:34.244
4º
Isack Hadjar
Red Bull
1:34.592
5º
Arvid Lindblad
Racing Bulls
1:34.668
6º
Kimi Antonelli*
Mercedes
1:33.993
7º
Liam Lawson
Racing Bulls
1:35.090
8º
Pierre Gasly
Alpine
1:35.105
9º
Franco Colapinto
Alpine
1:35.314
10º
Charles Leclerc
Ferrari
1:35.197
11º
Lewis Hamilton
Ferrari
1:35.253
12º
Nico Hulkenberg
Audi
1:35.460
13º
Gabriel Bortoleto
Audi
1:35.993
14º
Alexander Albon
Williams
1:36.125
15º
Rafael Câmara
Haas
1:36.220
16º
Sergio Pérez
Cadillac
1:37.383
17º
Oscar Piastri*
McLaren
1:34.899
18º
Fernando Alonso
Aston Martin
1:37.460
19º
Valtteri Bottas
Cadillac
1:37.601
20º
Carlos Sainz*
Williams
1:35.641
21º
Lance Stroll*
Aston Martin
1:37.550
22º
Oliver Bearman*
Haas
1:48.005
*Pilotos pagam punições no GP de Las Vegas
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