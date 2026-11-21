Max Verstappen vai largar na frente no GP de Las Vegas, 21ª etapa da temporada 2026 da Fórmula 1. Neste sábado (21), o holandês garantiu a pole position após Kimi Antonelli registrar o melhor tempo da classificação, mas perder cinco posições no grid por uma punição relacionada à troca de componentes do motor. George Russell e Lando Norris completam as três primeiras posições, enquanto a Ferrari teve uma sessão para esquecer, com seus dois pilotos eliminados ainda no Q2.

➡️ Volta a volta da classificação do GP de Las Vegas pela F1 2026

Como foi a classificação do GP de Las Vegas?

Q1

A primeira parte da classificação começou com Valtteri Bottas e Sergio Pérez sendo os primeiros a deixar os boxes. Na sequência, os pilotos da Haas também foram à pista, incluindo Rafael Câmara, que teve um susto logo em sua primeira tentativa: travou as rodas na curva 1 e rodou, mas conseguiu evitar o contato com os muros e continuou na sessão.

continua após a publicidade

Enquanto os primeiros tempos eram registrados, a liderança passou por diferentes mãos. Isack Hadjar chegou a aparecer na ponta, mas George Russell respondeu e colocou a Mercedes na primeira posição. Max Verstappen também mostrou força e assumiu a liderança com uma volta de 1min35s276, antes de Lando Norris e Charles Leclerc melhorarem suas marcas.

A disputa ficou mais intensa nos minutos finais. Leclerc chegou a superar Norris por cerca de seis décimos, mas o britânico voltou à liderança pouco depois. Kimi Antonelli também entrou na briga e ficou a apenas 0s006 do monegasco. Com o cronômetro se aproximando do fim, Russell conseguiu uma grande volta e encerrou o Q1 no topo da tabela.

continua após a publicidade

Na parte de baixo, a briga pelas últimas vagas também teve emoção até os segundos finais. Gabriel Bortoleto, que enfrentou reparos em seu carro antes de conseguir registrar uma volta, melhorou sua marca e avançou à segunda fase na 16ª posição. A evolução do brasileiro deixou Câmara novamente na zona de eliminação, e o estreante da Haas não conseguiu reagir a tempo.

ELIMINADOS: Rafael Câmara, Sergio Pérez, Fernando Alonso, Lance Stroll, Valtteri Bottas e Oliver Bearman.

Q2

A segunda fase começou com os pilotos adotando uma saída mais cautelosa dos boxes. Isack Hadjar foi um dos primeiros a entrar na pista, seguido pelo restante do pelotão. Nas primeiras tentativas, Oscar Piastri conseguiu se destacar e assumiu a liderança com 1min34s966, à frente de Liam Lawson e Lando Norris.

continua após a publicidade

A resposta dos principais candidatos veio na sequência. George Russell melhorou sua marca e retomou a ponta com 1min34s617, mas a liderança continuou mudando conforme os pilotos completavam suas voltas. Pierre Gasly também surpreendeu ao registrar um bom tempo e assumir a primeira posição, antes de Verstappen aparecer nos instantes finais para fechar a sessão na liderança.

A briga pelas últimas vagas no Q3, porém, teve a Ferrari como protagonista negativa. Charles Leclerc chegou a iniciar uma volta rápida quando o cronômetro já estava próximo do fim, mas passou reto entre as curvas 6 e 7 e perdeu a chance de melhorar sua marca. Lewis Hamilton também não conseguiu evoluir o suficiente, e os dois pilotos foram eliminados juntos.

continua após a publicidade

Gabriel Bortoleto também ficou pelo caminho. O brasileiro tentou melhorar sua marca com a ajuda do vácuo de Nico Hulkenberg, mas o alemão travou as rodas durante a tentativa e comprometeu a volta do companheiro de equipe. Sem uma nova saída à pista, Bortoleto terminou em 15º e não avançou ao Q3.

ELIMINADOS: Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Nico Hülkenberg, Carlos Sainz, Gabriel Bortoleto e Alex Albon.

Q3

A disputa pela pole começou com Pierre Gasly aproveitando o vácuo de Franco Colapinto para assumir a liderança nas primeiras tentativas, com 1min35s105. A Alpine chegou a comemorar o bom desempenho, mas a chegada dos pilotos das principais equipes mudou rapidamente o cenário. George Russell colocou a Mercedes na ponta, antes de Max Verstappen e Lando Norris também aparecerem na liderança.

continua após a publicidade

Com as primeiras voltas concluídas, os pilotos retornaram aos boxes para preparar a tentativa decisiva. Russell foi um dos responsáveis por puxar o grupo de volta à pista, em uma movimentação que deixou vários carros próximos uns dos outros. O tráfego intenso marcou os minutos finais da sessão, com os competidores buscando espaço para completar suas últimas voltas rápidas.

Na disputa derradeira, Norris chegou a assumir a liderança, mas Verstappen respondeu e voltou ao topo. Antonelli, por sua vez, conseguiu encaixar uma volta ainda melhor e terminou a classificação com o melhor tempo. O italiano, no entanto, já tinha uma punição de cinco posições no grid por exceder o limite de componentes do motor.

continua após a publicidade

Com isso, Verstappen herdou a pole position em Las Vegas, a 21ª da temporada 2026, e terá George Russell ao seu lado na primeira fila. Norris completa o top 3, enquanto Antonelli, apesar de ter sido o mais rápido da sessão, terá de largar mais atrás por conta da punição.

Confira grid de largada em Las Vegas

Posição Piloto Equipe Tempo 1º Max Verstappen Red Bull 1:34.151 2º George Russell Mercedes 1:34.224 3º Lando Norris McLaren 1:34.244 4º Isack Hadjar Red Bull 1:34.592 5º Arvid Lindblad Racing Bulls 1:34.668 6º Kimi Antonelli* Mercedes 1:33.993 7º Liam Lawson Racing Bulls 1:35.090 8º Pierre Gasly Alpine 1:35.105 9º Franco Colapinto Alpine 1:35.314 10º Charles Leclerc Ferrari 1:35.197 11º Lewis Hamilton Ferrari 1:35.253 12º Nico Hulkenberg Audi 1:35.460 13º Gabriel Bortoleto Audi 1:35.993 14º Alexander Albon Williams 1:36.125 15º Rafael Câmara Haas 1:36.220 16º Sergio Pérez Cadillac 1:37.383 17º Oscar Piastri* McLaren 1:34.899 18º Fernando Alonso Aston Martin 1:37.460 19º Valtteri Bottas Cadillac 1:37.601 20º Carlos Sainz* Williams 1:35.641 21º Lance Stroll* Aston Martin 1:37.550 22º Oliver Bearman* Haas 1:48.005

*Pilotos pagam punições no GP de Las Vegas