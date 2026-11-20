Rafa Câmara vive um dilema na reta final da temporada de 2026: ficar na Fórmula 1 com a Haas ou retornar a F2 para disputar o título. A incerteza surge principalmente nas últimas duas etapas do calendário, que contarão com ambas as categorias ao mesmo tempo. Com isso, é necessário que o brasileiro escolha o caminho a ser seguido. Antes do anúncio oficial, porém, a Invicta parece ter o piloto como garantido no próximo fim de semana.

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Depois das atividades do Grande Prêmio de Las Vegas, que será disputado ao lado da Haas, Rafa voltará o foco para a etapa no Qatar. Na sequência, a elite do automobilismo e a categoria de base seguem para a decisão, no GP de Abu Dhabi. Assim, o piloto terá de escolher entre acumular experiência com a F1 antes da estreia oficial em 2027 ou seguir em busca do título mundial na F2.

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Sem ir à pista desde o GP do Azerbaijão, no fim de setembro, a Invicta celebrou o retorno às atividades no próximo fim de semana, entre os dias 27 e 29 de outubro, nas redes sociais. A incerteza sobre o futuro de Rafa, porém, não parece ter "chegado" à equipe, que incluiu o brasileiro na publicação desta sexta-feira (20).

— Último esforço chegando! Semana que vem, vamos correr! — escreveu a Invicta.

Em sua primeira temporada com o time, Câmara encontrou uma forma de repetir o bom desempenho nas classificações, apresentado na F3, e ainda transformá-lo em resultado nas corridas. O sucesso foi tanto que, há duas etapas para o fim, o jovem piloto se destaca na liderança do campeonato, com sete pontos de vantagem para o segundo colocado, Nikola Tsolov.

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Apesar da grande oportunidade na F2, o brasileiro também considera valiosa a possibilidade de disputar as etapas finais da Fórmula 1. Além de representar a realização de um sonho, a experiência poderia acelerar sua adaptação à categoria e facilitar a preparação para o próximo ano.

— Seria definitivamente uma decisão difícil para mim porque, de um lado, você tem a F1, que é algo com que sempre sonhou. Do outro, você tem todo um campeonato pelo qual trabalhou o ano inteiro para concluir — explicou, em entrevista antes do GP de Las Vegas.

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A expectativa é que a decisão seja confirmada neste domingo (22), mas vale destacar que não depende exclusivamente da vontade de Rafa Câmara. Segundo ele, ainda existem conversas pendentes para determinar qual será o melhor caminho nas duas últimas etapas da temporada, e que a escolha será construída em conjunto com diferentes pessoas envolvidas em sua carreira, levando em consideração os objetivos esportivos e a preparação para 2027.

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