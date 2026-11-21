Ferrari tem eliminação dupla na F1 e registra feito negativo pela primeira vez desde 2025
Charles Leclerc e Lewis Hamilton foram eliminados no Q2
A Ferrari teve uma classificação para esquecer no GP de Las Vegas de Fórmula 1. Pela primeira vez desde o GP da Emilia-Romagna de 2025, em maio daquele ano, a equipe italiana terminou uma sessão classificatória sem nenhum de seus pilotos entre os dez primeiros. Charles Leclerc e Lewis Hamilton não conseguiram avançar ao Q3 neste sábado (21) e terão de largar fora das cinco primeiras filas.
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A eliminação dos dois pilotos aconteceu no Q2, em uma sessão na qual a Ferrari não conseguiu acompanhar o ritmo dos principais concorrentes. Leclerc chegou a iniciar uma boa volta nos minutos finais, mas errou e passou reto entre as curvas 6 e 7. Sem conseguir melhorar sua marca, acabou eliminado ao lado do companheiro de equipe.
O resultado também chamou atenção pelo contraste com o desempenho de outros pilotos na parte final da sessão. Enquanto a Ferrari perdeu suas duas vagas no Q3, Max Verstappen conseguiu melhorar nos instantes decisivos e assumiu a liderança do Q2. George Russell e outros nomes também conseguiram evoluir suas marcas no encerramento da atividade.
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Ferrari repete cenário de Imola em 2025
A última vez que os dois carros da Ferrari haviam ficado fora do Q3 foi no GP da Emilia-Romagna de 2025. Na ocasião, Leclerc e Hamilton também foram eliminados no Q2, terminando a sessão nas 11ª e 12ª posições, respectivamente. O episódio aconteceu em um momento complicado da temporada da equipe, que não conseguiu encontrar ritmo suficiente para avançar à fase decisiva da classificação.
Em Las Vegas, a dupla surpreendeu negativamente ao enfrentar dificuldades para encaixar voltas competitivas. Assim, embora as punições de cinco pilotos tenham permitido que Leclerc e Hamilton avançassem uma posição no grid em relação ao resultado da classificação, a Ferrari não terá representantes entre os dez primeiros colocados por mérito na pista.
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