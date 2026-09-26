Niall surpreende e vence Classic no Olympia; Ramon fica no top-3

Principal atração da noite, a decisão da Classic Physique começou às 2h30 (horário de Brasília) deste sábado (26). Após classificação para o Mr. Olympia, o brasileiro caiu no fim das prévias e terminou com um resultado frustrante, no top-3. Niall conquistou o título e deixou Mike Sommerfeld na segunda posição novamente.

Nas finais, Ramon Dino apresentou um shape mais cheio e evoluiu nas poses. No entanto, desde o início do call-out, o brasileiro foi colocado longe do centro. Apesar de ter sido recolocado pelos juízes mais ao centro, não ficou em nenhum momento na posição de primeiro.

continua após a publicidade

Após o pose down, Ruffy Diesel ficou em quinto lugar e Wesley Vissers em quarto. Antigo campeão, Ramon Dino terminou na terceira posição. De mãos dadas com Neill, Mike Sommerfeld ficou em segundo lugar pelo terceiro ano seguido.

Ramon nas prévias do Mr. Olympia

Assim como em 2025, o atual campeão da Classic Physique mostrou ótimo desempenho nas poses e não suou como em 2024. Além disso, exibiu bom condicionamento e um corpo definido.

continua após a publicidade

Os principais rivais de Ramon Dino enfrentaram os mesmos problemas de eventos anteriores. Com a adequação da relação altura x peso, Mike Sommerfeld mostrou bom condicionamento, porém com menos volume e diferença de massa entre os membros superiores e inferiores.

No primeiro call-out, Ramon Dino e Mike Sommerfeld foram os atletas no centro do palco. Apesar de levar vantagem nas poses, o alemão tinha corpo menos musculoso que o brasileiro, especialmente nos membros inferiores.

continua após a publicidade

No entanto, no último call-out, o brasileiro voltou com menos volume nas pernas, enquanto Niall Darwen cresceu. Mike Sommerfeld também apresentou evolução em relação às apresentações iniciais.

Agenda do Mr. Olympia 2026

Finais da Olympia (Orleans Arena)

Sexta-feira, 25/09 — 22:00 (Brasília) | Pré-show: 21:30

Categorias: Figure Olympia, Women's Physique Olympia, Wellness Olympia, 212 Olympia, Ms. Olympia, Classic Physique Olympia, pré-julgamento do Mr. Olympia

continua após a publicidade

Pré-julgamento da Olympia

Sábado, 26/09 — 13:30 (Brasília)

Categorias: Men's Physique Olympia, Fitness Olympia, Bikini Olympia, Wheelchair Olympia (pré-julgamento e finais), Fit Model Olympia (pré-julgamento e finais)

continua após a publicidade

Olympia Expo Podcast (South Hall, LVCC)

Sábado, 26/09 — 14:00 (Brasília)

Finais da Olympia (Orleans Arena)

Sábado, 26/09 — 23:00 (Brasília) | Pré-show: 22:30

Categorias: Fitness Olympia, Men's Physique Olympia, Bikini Olympia, Mr. Olympia (Open)

continua após a publicidade

Seminário dos Campeões

Domingo, 27/09 — aproximadamente 15:00 (Brasília)