Próximos torneios de Rebeca Andrade: confira agenda atualizada

Grande estrela da ginástica brasileira, Rebeca Andrade decidiu diminuir o ritmo de treinamentos e competições após os Jogos Olímpicos de Paris, quando conquistou um ouro, duas pratas e o bronze por equipes. Em 2025, o principal compromisso no radar da atleta é o Mundial de Ginástica, que acontece em outubro, em Jacarta, na Indonésia.

Ausência no solo

Após a conquista do ouro olímpico no solo em 2024, superando ninguém menos do que Simone Biles, Rebeca Andrade manifestou o desejo de não competir mais no aparelho. Segundo a ginasta, as séries de solo são muito desgastantes fisicamente, considerando principalmente o histórico de Rebeca, que já passou por três cirurgias no joelho, devido a lesões de ligamento cruzado anterior.

No ano passado, após as Olimpíadas, Rebeca disputou o Brasileiro de Ginástica em setembro, quando competiu apenas no salto e nas barras assimétricas, aparelho em que terminou como campeã. Desde então, além de compromissos pessoais e comerciais, Rebeca tem se dedicado aos treinamentos e à recuperação física. Para 2025, o principal foco é o Mundial.

- Vou treinar para este Mundial, espero que dê tudo certo e tenha bons resultados. Não falo nem de estar no pódio. Claro que a gente trabalha para que isso aconteça, mas se não acontecer, está tudo bem. Quero chegar na competição e poder ajudar a equipe, estar todo mundo junto. Então, esportivamente, o objetivo é o Mundial - disse Rebeca, ao portal Olympics.com.

Oscar do Esporte

Além de estar marcada na história como a maior medalhista olímpica do Brasil, com seis pódios no total, Rebeca Andrade conquistou mais um feito inédito na última segunda-feira (21): ganhou o Prêmio Laureus, considerado o Oscar do Esporte, na categoria Retorno do Ano, por sua trajetória de superação até os Jogos de Paris.

Rebeca Andrade recebeu Prêmio Laureus de Retorno do Ano (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

Na ocasião, Rebeca Andrade falou sobre saúde mental e agradeceu o apoio psicológico e familiar recebido ao longo do último ciclo. Com a premiação, ela repetiu o feito de outro ícone brasileiro do esporte: Ronaldo Fenômeno, laureado na mesma categoria, em 2003.

Calendário da ginástica em 2025

Além do Mundial de Ginástica, estão previstas no calendário internacional da modalidade as etapas de Copa do Mundo, que acontecem todos os meses até setembro. Já no calendário nacional, estão previstos o Troféu Brasil, entre os dias 9 e 11 de maio, o Campeonato Brasileiro de Ginástica, em setembro, e o Torneio Nacional de Ginástica Artística, em novembro.