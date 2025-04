Há 28 anos, ainda na década de 90, mais um acidente assustou os fãs brasileiros do automobilismo. Ainda sentido por Ayrton Senna, o Brasil assistiu à forte batida de Emerson Fittipaldi durante o GP de Michigan da Fórmula Indy, em julho de 1996. Campeão mundial da categoria em 1989, o ex-piloto relembrou para o Lance!, em entrevista exclusiva, o perigoso episódio que praticamente encerrou sua carreira nas pistas. Confira o vídeo completo acima.

Carreira de sucesso e "aposentadoria" das pistas

Primeiro brasileiro a vencer na F1, Emerson Fittipaldi foi um dos maiores nomes da elite do automobilismo na década de 70. O piloto conquistou a vitória número 1 de sua carreira no GP de Watkins Glen da temporada de 1970, em sua estreia. Após dois anos, foi campeão mundial da Fórmula 1 e se tornou o mais jovem a alcançar tal feito na categoria, além de ser o primeiro brasileiro - mais uma vez.

Em 1974, depois de mais dois anos, Fittipaldi garantiu outro campeonato mundial para se consagrar de vez na F1. Foram 144 GPs disputados, 14 vitórias, seis pole positions e 35 pódios. O fim de sua carreira na Fórmula 1 marcou o início da nova experiência na Fórmula Indy, onde conquistou seu último título mundial e encerrou o trabalho de piloto profissional.

Pouco antes do fim, no entanto, o brasileiro confessou para o Lance! que já havia pensado em se aposentar de vez do automobilismo. "Indeciso", Emerson viu o episódio infeliz de 1996 como confirmação de que era o momento certo para deixar as pistas.

- Foram duas corridas antes da que eu ia parar. No sábado, eu fui conversar com o Dennis e falei sobre Laguna Seca, que ia ser a última corrida do campeonato, eu falei: "Laguna Seca e eu não vou mais competir, eu vou parar". E isso foi no sábado. No domingo, eu tive esse acidente - relembrou Fittipaldi.

Consequências do acidente

Além da aposentadoria, o acidente causou sérias lesões em Fittipaldi, que tinha 49 anos na época. O piloto largara da quinta posição e buscava terminar a primeira volta já em terceiro, onde estava o jovem canadense Greg Moore, que bateu no brasileiro ainda na curva 1 na volta 1. A extrema velocidade fez o carro de Emerson rodar e bater com tudo no muro.

- Então, ele tinha 21 anos, nós tivemos esse choque no Largo, e eu estava com 49, ia fazer 50 anos, e resolvi parar (de correr como piloto), lógico. Eu rompi todas as costelas, tive perfuração do pulmão, o outro pulmão fechou, não tinha oxigênio, quebrei o pescoço, C7. Fui salvo, porque a equipe de resgate da Indy, naquela época, era muito rápida. Então eles levaram poucos segundos para chegar ao meu corpo e me deram oxigênio, porque eu não conseguia respirar - contou o piloto.

Após semanas de recuperação no hospital, Emerson Fittipaldi saiu 100% recuperado, mas não voltou a defender nenhuma equipe no automobilismo. No entanto, o ex-piloto relatou que o acidente mudou a sua forma de enxergar a vida e aproximou-o da religião:

- Deus me falou: "Agora você vem para a minha equipe, para o meu time". (...) Foi a maior vitória da minha vida: aceitei Cristo e, a partir daí, Deus mudou a minha vida. E estamos aqui.

Orgulhos do Brasil: Fittipaldi e Senna na Fórmula Indy

Em 1992, Ayrton Senna guiou o carro da Penske que foi de Emerson Fittipaldi na temporada daquele mesmo ano da Fórmula Indy, no autódromo de Firebird, em Phoenix. O teste da Penske ganhou atenção do mundo do automobilismo pela expectativa de ver Ayrton em ação nas 500 Milhas de Indianápolis.

Emerson conta que, durante um jantar em São Paulo, em dezembro de 1992, convidou Ayrton para um teste com a Penske, que seria realizado no autódromo de Firebird, em Phoenix. Com o sonho de correr as 500 Milhas de Indianápolis, principal corrida da Fórmula Indy, Senna aceitou o convite.