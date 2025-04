Quarto dia de Maria Lenk tem oito finais; confira programação

Após os resultados históricos de Guilherme Caribé e Stephanie Balduccini na quarta-feira (23), os brasileiros voltam a cair na água nesta quinta-feira (24) pelo Troféu Maria Lenk. O quarto dia de competição conta com oito finais, a partir das 18h (horário de Brasília), incluindo as novas provas olímpicas de 50m.

Guilherme Basseto foi o oitavo atleta a garantir o índice para o Mundial de Singapura. O atleta do Unisanta nadou para 24s90 na prova dos 50m costas, na fase eliminatória na parte da manhã. Maria Fernanda Costa, Gabrielle Roncatto, Guilherme Costa, Stephan Steverink, Stephanie Balduccini, Guilherme Caribé e João Gomes Júnior também já garantiram índices mundiais.

Guilherme Caribé quebrou recorde de Cesar Cielo (Foto: Satiro Sodré/ CBDA)

O Troféu Maria Lenk é o Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação e serve como seletiva para o Mundial de Esportes Aquáticos, o Mundial Júnior e os Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção. Este ano, o Maria Lenk acontece no Parque Aquático do Clube de Regatas do Flamengo, no Rio de Janeiro.

No terceiro dia de competição, Guilherme Caribé não apenas garantiu o índice nos 100m livre, mas superou o recorde de César Cielo. Entre as mulheres, o grande destaque ficou por conta de Stephanie Balduccini, que nadou abaixo dos 54 segundos e estabeleceu o novo recorde sul-americano.

Veja a programação desta quinta-feira

Além das finais, a partir das 18h (horário de Brasília), a noite desta quinta-feira (24) contará com as séries principais das provas eliminatórias, com alguns dos principais atletas na piscina. É o caso de Beatriz Dizotti, nos 1500m livre feminino e Guilherme Costa, o Cachorrão, nos 800m livre.

Veja as provas do dia:

1500m livre feminino

800m livre masculino

50m costas feminino

50m costas masculino

200m peito feminino

200m peito masculino

4x200m livre feminino

4x200m livre masculino

O Mundial de Singapura

O Mundial de Esportes Aquáticos acontece entre os dias 11 de julho e 3 de agosto, em Singapura, e é a primeira grande competição internacional no ciclo olímpico rumo a Los Angels 2028. De acordo com critérios estabelecidos pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), apenas 12 nadadores representarão o Brasil no Mundial.