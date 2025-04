Após realizar mais um feito histórico e ganhar o Prêmio Laureus na categoria Retorno do Ano, Rebeca Andrade fez questão de destacar o apoio da família e da psicóloga em sua jornada de superação. A brasileira recebeu o reconhecimento pelos grandes resultados nos Jogos Olímpicos de Paris, superando uma série de lesões.

- Eu me sinto muito feliz e honrada por receber o meu primeiro Laureus. Me sinto muito abençoada pela equipe e família que eu tenho, por eles acreditarem em mim mesmo nos momentos em que eu não acreditei - disse a ginasta, após receber a estatueta das mãos de Cafu.

Rebeca Andrade também fez questão de citar o nome de Aline Wolff, psicóloga que a acompanha há mais de 10 anos. Saúde mental é um tema frequentemente não apenas pela campeã olímpica, mas por toda a equipe brasileira de ginástica. Na última sexta-feira, atletas da seleção debateram o assunto em evento realizado pelo COB.

- Quero agradecer a uma pessoa muito especial para que o mundo pudesse conhecer a Rebeca, não apenas atleta, mas a Rebeca pessoa, que é a minha psicóloga Aline. Agradecer pelo cuidado, companheirismo, e todo o cuidado que você teve em todas as etapas - disse Rebeca.

Retorno do Ano

A superação resume bem a história de Rebeca Andrade que, antes de se tornar a maior medalhista olímpica da história do Brasil, superou graves lesões nos joelhos e passou por oito cirurgias. Com o feito, ela se junta a nomes como Ronaldo Fenômeno, Daniel Dias e Bob Burnquist, também vencedores do Prêmio Laureus.

Estrelas da ginástica se reuniram em Madri (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

Ao todo, Rebeca Andrade soma seis medalhas olímpicas. Nos Jogos de Tóquio, foi medalhista de ouro no salto e prata no individual geral. Em Paris, subiu ao pódio quatro vezes: foi campeã no solo, prata no salto e no individual geral e medalhista de bronze por equipes.