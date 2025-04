Darlan termina temporada perfeita no Sesi-Bauru e parte para o exterior

O Sesi-Bauru homenageou o oposto Darlan, um dos nomes do clube e da Seleção Brasileira nos últimos anos. O jogador parte para sua primeira temporada em Verona, da Itália, e terá sua camisa paulista "congelada", ou seja, nenhum outro atleta poderá usar a camisa 18, a não ser o próprio Darlan caso ele volte a atuar pela equipe.

Desde 2019 no Sesi, Darlan já conquistou títulos importantes, como a Superliga e a Libertadores, além de ter sido vice-campeão da Copa Brasil e campeão do Campeonato Paulista. Ele também recebeu prêmios individuais, incluindo o de MVP e melhor oposto da Superliga na temporada 2023-2024.

– É bem difícil falar tchau. O Sesi é minha casa. Eu me identifico muito com o clube e com o que ele faz. Se eu voltar ao Brasil, o Sesi será o primeiro time sobre o qual vou pensar. Só tenho a agradecer a todos. Até logo! – disse Darlan, em recado à torcida presente no Ginásio Paulo Skaf, em Bauru, na última terça-feira (22).

Darlan em ação pelo Sesi-Bauru (Foto: Sesi Bauru)

Temporada 2024/25 perfeita de Darlan

A última temporada de Darlan com a camisa do Sesi foi praticamente perfeita: o oposto foi titular em todos os 25 jogos e anotou 590 pontos no total, sendo 61 de saque e 25 de bloqueio.

Mesmo com os números impressionantes, o camisa 18 não conseguiu levar a equipe para a semifinal.

Situação da Superliga Masculina

O Campinas venceu o Suzano em duelo válido pela semifinal da Superliga de Vôlei Masculino na última terça-feira (22). Com o resultado, os mandantes abrem vantagem na melhor de três e se prepara para o jogo dois, em Suzano, no próximo sábado (26), buscando garantir a classificação para a final da competição.

Na outra semi, o Cruzeiro atropelou o Praia Clube na última segunda-feira (21), a Raposa controlou todo o confronto para garantir uma vitória tranquila por 3 sets a 0 no Riachão, em Contagem.