Popó, Esquiva Falcão, Nego do Borel; veja resultados do Fight Music Show 5

Com lutas emocionantes e cenas inusitadas, o Fight Music Show 5 agitou o Ginásio do Canindé, em São Paulo, neste sábado (12). Entre os destaques, a vitória de Popó Freitas contra o argentino "El Chino", o atropelo de Esquiva Falcão em Morramad Araújo e a peruca no comabate entre Hadson Nery, o "Hadybala", e Lucas Viana.

Nas demais lutas, nocaute de Thomaz Costa em Lucas Penteado e a peruca no comabate entre Hadson Nery, o "Hadybala", e Lucas Viana também tiveram destaque. Já o embate em dupla entre Reyphysique e Capial contra Pobre Loco e Jr. Dublê entreteu o público no ginásio após nocaute surpresa.

🥊 POPÓ FREITAS X JORGE 'EL CHINO' MIRANDA

No início da luta, El Chino surpreendeu ao desequilibrar Popó, que não conseguiu se recuperar nos minutos seguintes. No segundo round, o brasileiro melhorou, soltando mais o braço e conectando melhores jabs, apesar de um escorregão. No terceiro round, Freitas se destacou ao controlar a ação e forçar uma punição ao argentino por segurar seu braço, mas Miranda reagiu e, no final, conseguiu desequilibrar Acelino novamente, resultando em uma troca de golpes onde Jorge se saiu melhor.

(Foto: Divulgação)

No assalto decisivo, Acelino "Popó" Freitas mostrou sua agilidade ao encaixar golpes rápidos na região da barriga de El Chino, encurralando o argentino nas cordas e quase conseguindo um nocaute. Ao final da luta, os juízes deram a vitória ao brasileiro por decisão unânime. Em sua entrevista pós-luta, ele desafiou Pablo Marçal, ex-candidato à prefeitura de São Paulo, que o provocou nos meses anteriores.

🥊 MC LIVINHO X FE ALVES

Maior que Fe Alves, Livinho soube bem usar a envergadura para encurtar os espaços e atacar o oponente com jabs rápidos. No final do primeiro assalto, o MC conseguiu derrubar o influenciador, que levantou e voltou a luta. Para o round seguinte, Alves conseguiu melhorar na luta, mas durou pouco.

(Foto: Reprodução)

Nos segundos finais do segundo round, Livinho conseguiu encaixar uma sequência rápida de golpes, que derrubou Fe e acabou com a luta por nocaute. Depois que o combate acabou, o funkeiro e o influenciador se abraçaram e demonstraram respeito um ao outro.

🥊 NEGO DO BOREL X LUIZ MESQUISTA

Na luta entre Nego do Borel e Luiz Mesquita, ambos mostraram momentos emocionantes, com Nego dominando inicialmente ao encaixar golpes com boa mobilidade. No entanto, ele logo começou a demonstrar cansaço, enquanto Luiz adotou uma estratégia mais cautelosa, poupando energia e chegando aos rounds finais em melhor condição física, o que lhe permitiu controlar o combate de forma mais eficaz.

(Foto: Reprodução)

Apesar do visível desgaste, Nego do Borel não desistiu da luta em nenhum momento. Com muita resiliência, o cantor persistiu no ringue na expectativa de encaixar um golpe que finalizasse a luta. A esperança dele se encerrou no início do quinto assalto, quando o adversário, que já dominava o confronto desde o segundo round, acertou um soco direto que foi fatal.

🥊 REYPHYSIQUE E CAPIAL X POBRE LOCO E JR. DUBLÊ

No combate de duplas, Júnior Dublê e Reyphysique começaram a luta. Em um primeiro round estudado em com pouca ação, a emoção ficou no segundo assalto, quando os lutadores trocaram a vez e Capial nocauteou Pobre Loco, que deixou Dublê sozinho. Cansado, Jr. resistiu por dois rounds, mas desistiu no final do quarto, após exaustão.

🥊 ESQUIVA FALCÃO X MORRAMAD ARAÚJO

O campeão olímpico em Londres 2012, Esquiva Falcão não teve dificuldades para derrotar Morramad Araújo. A luta durou três rounds, mas com amplo domínio do renomado boxeador. Araújo sofreu cinco quedas, mas sobreviveu em todas.

No terceiro assalto, Esquiva seguia o massacre em Morramad, que encostou no chão e jogou a toalha para encerrar o combate.

🥊THOMAZ COSTA X LUCAS PENTEADO

No confronto entre as duas personalidades, Lucas Penteado e Thomaz Costa demonstraram um nível de técnica acima do esperado, conforme observado pelos especialistas da transmissão do evento. o ex-BBB inicialmente se destacou pela sua rápida movimentação no ringue nos primeiros rounds, o que dificultou os esforços do ator para conectar seus golpes. Nos dois primeiros assaltos, Lucas foi superior, mostrando habilidades refinadas no boxe.

(Foto: Reprodução)

Entretanto, a dinâmica da luta mudou no terceiro round, quando Lucas Penteado começou a demonstrar sinais de cansaço. Isso permitiu que Thomaz Costa encontrasse aberturas e, no início do quarto round, Thomaz conseguiu uma sequência de socos decisiva que resultou em um nocaute, garantindo sua vitória. Após o confronto, ambos os atores expressaram satisfação com o desempenho apresentado, destacando o esforço de Lucas Penteado, que se preparou intensamente nos últimos seis meses após passar por uma clínica de reabilitação.

🥊 LUCAS VIANA X HADSON "HADYBALA" NERY

A luta entre Hadson e Lucas Viana, apesar da falta de técnica esperada, conseguiu empolgar a torcida no Ginásio do Canindé. Hadson começou reclamando de golpes baixos e, no primeiro round, sofreu uma queda após uma rasteira de Lucas. No segundo assalto, embora estivesse visivelmente cansado, Hadybala se esquivou e contra-atacou, mas protagonizou um momento inusitado quando sua peruca caiu após tentar aplicar um soco, arrancando risadas e aplausos do público.

(Foto: Reprodução)

No último round, Hadson, ainda mais fatigado, não conseguiu se recuperar após um golpe na barriga e desistiu da luta, resultando na vitória de Lucas Viana por nocaute técnico. Após o combate, Lucas elogiou o esforço de Hadybala, reconhecendo sua dedicação ao enfrentar o desafio que recebeu 40 dias antes do combate.

🥊 IAGO FREITAS X PAULO ROBERTO

Logo nos primeiros segundos, Iago conseguiu derrubar Paulo, com uma rápida sequência de golpes. Paulo Roberto conseguiu levantar, mas foi advertido por um golpe ilegal ao tentar contra-atacar. Na metade do round, o baiano até conseguiu ser superor em alguns momentos, mas o filho de Popó mostrou que tem o mesmo "DNA campeão" do pai.

(Foto: Reprodução)

No último minuto do primeiro assalto, Iago conseguiu um belo soco de direita, que derrubou Paulo Roberto mais uma vez, mas sem retorno do baiano. Vitória de Iago Freitas. Após o final da luta, Popó Freitas subiu no ringue para comemorar com o filho, que desafiou um grande sobre nome do MMA. Iago pediu o microfone e chamou Kalyl Silva, filho de Anderson Silva, para uma luta.