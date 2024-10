Hadybala perde luta e protagoniza cena inusitada no Fight Music Show

Hadson Nery, o "Hadybala", perdeu para o influenciador Lucas Viana no Fight Music Show 5, neste sábado (12), no Ginásio do Canindé, em São Paulo. O ex-BBB e jogador de futebol até teve bons momentos na luta, porém, a cena mais marcante do combate foi quando ele perdeu a peruca enquanto se esquivava de um soco. No final, o atual assistente técnico de um time da Primera Divisió de Andorra, sentiu um golpe na barriga e desistiu.

continua após a publicidade

Hadybala aceitou o convite 40 dias antes da luta, já que Dado Dolabella, o adversário original do combate, teve que cancelar por questões de saúde. Na entrevista após o embate, Lucas Viana saudou Hadson pelo esforço que fez em duelar contra o influenciador.

➡️ Filho de Popó nocauteia adversário e vence luta no Fight Music Show

🥊 COMO FOI A LUTA?

Faltou técnica na luta, mas era esperado. Mesmo com dois não boxeadores no ringue, a torcida no Ginásio do Canindé se empolgou. Hadson começou com reclamações, alegando que sofria golpes baixos de Lucas e golpes nas pernas. O primeiro round acabou faltando 16 segundos, após queda de Hadybala após uma rasteira do influenciador.

continua após a publicidade

No segundo assalto, o ex-BBB aparentava cansaço, mas conseguiu se esquivar e contra-atacar bem dos golpes de Lucas, porém, na última ação, Hadson protagonizou uma das cenas mais inusitadas do Fight Music Show. A peruca de Hadybala caiu após ele tentar aplicar um soco, o que levou o público ao delírio.

Momento em que peruca cai (Foto: Reprodução)

No último round, mais cansado ainda, Hadson não resistiu à um golpe que sofreu na barriga e desistiu da luta. Vitória de Lucas Viana por nocaute técnico. Na entrevista após o embate, o influenciador saudou Hadybala pelo esforço que fez para lutar.