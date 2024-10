Lucas Penteado sofre nocaute de Thomaz Costa no Fight Music Show

Lucas Penteado foi nocauteado pelo ator Thomaz Costa neste sábado (12), no evento Fight Music Show 5, realizado no Ginásio do Canindé, em São Paulo. O ex-BBB iniciou bem a luta contra o adversário, mas após mostrar sinais de cansaço, foi à lona durante uma sequência de golpes do ex-chiquititas no quarto round.

🥊 COMO FOI A LUTA?

O confronto entre as duas personalidades foi marcado por um nível de técnica superior ao esperado. Ambos os atores conseguiram mostrar momentos de um boxe apurado e chegaram a ser elogiados pelos especialistas da transmissão do evento.

O ex-BBB se destacou pela rápida movimentação dentro do ringue durante os primeiros rounds. O cenário fez Thomaz Costa encontrar dificuldades ao tentar encaixar golpes em Lucas Penteado, que conseguiu ser superior nos dois primeiros assaltos

Contudo, a luta mudou a partir do terceiro round, quando o ex-BBB passou a mostrar sinais de cansaço. Ele deixou de esquivar dos golpes do adversário, e no início do quarto round Thomaz Costa encaixou uma sequência de socos para vencer o confronto por nocaute.

Após o confronto, ambos os atores se referenciaram e mostraram contentamento com o desempenho apresentado. Vale lembrar, que Lucas Penteado se preparou para a luta nos últimos seis meses depois de deixar uma clínica de reabilitação.

A quinta edição do evento Fight Music Show acontece neste sábado (12), no Ginásio da Portuguesa, em São Paulo. O evento ainda terá como luta principal o confronto entre Acelino Popó Freitas e o argentino Jorge El Chino.