MC Livinho derruba Fe Alves no Fight Music Show e desafia Whinderson Nunes

MC Livinho não deu chances para Fe Alves e venceu a luta no Fight Music Show 5, neste sábado (12), no Ginásio do Canindé, em São Paulo. O cantor de funk mostrou muita técnica e inteligência ao saber usar a envergadura para levar vantagem e vencer o combate no terceiro round. Na entrevista pós-luta, o MC desafiou o humorista Whinderson Nunes.

continua após a publicidade

Livinho e Fe foram o co-evento principal do card do FMS 5, que ue tem Popó x El Chino como evento principal. Mais cedo, Luiz Mesquita derrotou Nego do Borel e Thomaz Costa nocauteou Lucas Penteado.

➡️ Luiz Otávio Mesquita nocauteia Nego do Borel no Fight Music Show

🥊 COMO FOI A LUTA?

Maior que Fe Alves, Livinho soube bem usar a envergadura para encurtar os espaços e atacar o oponente com jabs rápidos. No final do primeiro assalto, o MC conseguiu derrubar o influenciador, que levantou e voltou a luta. Para o round seguinte, Alves conseguiu melhorar na luta, mas durou pouco.

continua após a publicidade

Nos segundos finais do segundo round, Livinho conseguiu encaixar uma sequência rápida de golpes, que derrubou Fe e acabou com a luta por nocaute. Depois que o combate acabou, o funkeiro e o influenciador se abraçaram e demonstraram respeito um ao outro.

(Foto: Reprodução)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na entrevista pós-luta, MC Livinho desafiou Whinderson Nunes, primeiro oponente de Popó Freitas no Fight Music Show 1, em 2021.