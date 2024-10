Filho de Popó nocauteia adversário e vence luta no Fight Music Show

Iago Freitas, filho de Popó Freitas, venceu Paulo Roberto no Fight Music Show 5, neste sábado (12), no Ginásio do Canindé, em São Paulo. Com o apoio do pai no corner, Iago não teve dificuldades com o adversário e nocauteou o oponente no primeiro round. Ao final da luta, o boxeador de 27 anos desafiou Kalyl Silva, filho de Anderson Silva.

Iago e Paulo abriram o card principal do FMS 5, que ue tem Popó x El Chino como evento principal. MC Livinho, Nego do Borel e Hadson Nery, o "Hadybala", também irão lutar no Fight Music Show.

🥊 COMO FOI A LUTA?

Logo nos primeiros segundos, Iago conseguiu derrubar Paulo, com uma rápida sequência de golpes. Paulo Roberto conseguiu levantar, mas foi advertido por um golpe ilegal ao tentar contra-atacar. Na metade do round, o baiano até conseguiu ser superor em alguns momentos, mas o filho de Popó mostrou que tem o mesmo "DNA campeão" do pai.

No último minuto do primeiro assalto, Iago conseguiu um belo soco de direita, que derrubou Paulo Roberto mais uma vez, mas sem retorno do baiano. Vitória de Iago Freitas.

Após o final da luta, Popó Freitas subiu no ringue para comemorar com o filho, que desafiou um grande sobre nome do MMA. Iago pediu o microfone e chamou Kalyl Silva, filho de Anderson Silva, para uma luta.

(Foto: Reprodução)

Kalyl Silva lutou pela última vez no Sparten Fight Night, evento que marcou a despedida de Anderson no Brasil. Na ocasião, o filho do "Spider" derrotou Paulo Roberto - o mesmo que perdeu para Iago agora - por decisão unânime dos juízes.