Web reage nocaute de MC Livinho no Fight Music Show: ‘Passou o trator’

MC Livinho vence luta no Fight Music Show (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/10/2024 - 00:08 • Rio de Janeiro

MC Livinho nocauteou o influenciador Fe Alves neste sábado (12), no evento Fight Music Show 5, realizado no Ginásio do Canindé, em São Paulo. A performance do cantor no combate levou a internet à loucura. Com um amplo domínio no combate, o funkeiro levou o adversário à lona no segundo round.

O nocaute aconteceu após o Livinho encurralar Fe Alves nas cordas e encaixar golpes com muita precisão. Sem conseguir se esquivar da investida, o influenciador chegou a cair desorientado para fora do ringue. A imponente apresentação do cantor fez a internet ir à loucura. Confira a reação dos internautas abaixo:

A quinta edição do evento Fight Music Show acontece neste sábado (12), no Ginásio da Portuguesa, em São Paulo. O evento ainda terá como luta principal o confronto entre Acelino Popó Freitas e o argentino Jorge El Chino.